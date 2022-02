Unbigliettopertutti, dalla collaborazione tra Comune e Fondazione Toscanini biglietti omaggio

Questa mattina si è svolto in Municipio un incontro simbolico per testimoniare la collaborazione nata fra il Comune di Parma e la Fondazione Toscanini per la promozione della campagna #unbigliettopertutti, con quattro concerti in programma, all’Auditorium Paganini, il 19 febbraio e 19 marzo alle 18, e il 15 aprile e 6 maggio alle 21.

Il settore Partecipazione e Diritti dei Cittadini ha voluto infatti offrire questi ingressi ai componenti degli organismi di partecipazione del Comune di Parma, i Consigli dei Cittadini Volontari, la Consulta dei Popoli e le Associazioni di volontariato, che operano nel campo della sanità e della cura.

L’incontro per lo scambio simbolico dei biglietti ai concerti è avvenuto alla presenza di Nicoletta Paci, assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini, e Gianluigi Giacomoni, responsabile settore Ricerca, sviluppo e promozione culturale nel territorio. La Toscanini NEXT.

“Si tratta di un giusto riconoscimento ai volontari componenti dei CCV e della Consulta dei Popoli che si dedicano alla valorizzazione dei quartieri e che si occupano di temi legati all’inclusione sociale. - ha affermato l’assessora Nicoletta Paci - Allo stesso tempo il pensiero è andato a cittadini e cittadine volontarie che, attraverso le proprie associazioni, in questi due anni sono stati di supporto per tutto il lavoro e la fatica causati dall’emergenza sanitaria. L’iniziativa de La Toscanini è un modo per avvicinare pubblico e per coinvolgere anche chi, per ragioni che non conosciamo, ha difficoltà ad avvicinarsi alla musica”.

“L’iniziativa #unbigliettopertutti è un sostanziale contributo a una politica di apertura e di invito rivolto alla enorme fetta di potenziale pubblico che ancora deve scoprire le proposte de La Toscanini o che non ha ancora incontrato la musica classica e la musica del mondo Next. – queste le parole inviate dal sovrintendente de la Fondazione Toscanini Alberto Triola - In collaborazione con il Comune di Parma, abbiamo deciso di promuove l’iniziativa per consentire concretamente la partecipazione ai concerti della Toscanini di quanti hanno bisogno di essere accompagnati -anche con un sostegno- alla fruizione di un concerto, per scoprire quanto può essere sorprendente e preziosa una occasione di condivisione musicale che fino ad ora non hanno avuto occasione, per vari motivi, di conoscere”.