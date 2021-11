Unità di Strada: in mostra i disegni di Fogliazza ispirati al Drop-in dell'Ausl

“Riduzione del danno, a questo lavoriamo” dicono all'Unità di Strada (AUSL Parma). È con questo principio che dal 6 al 27 novembre a Parma il servizio “Drop-in” (Strada dei Mercati) si racconterà alla Farmacia San Filippo Neri di vicolo S. Tiburzio, grazie ai disegni di Gianluca Foglia. L’autore parmigiano, in arte Fogliazza, ha realizzato in collaborazione con Unità di Strada di Parma la mostra ‘(imm)Unità di Strada’: una selezione di volti e storie disegnati. L’inaugurazione è fissata per sabato 6 novembre alle 18.00 presso l'Antica Farmacia San Filippo Neri, alla presenza dell'Assessore al Welfare del Comune di Parma Laura Rossi e dell’Assessore alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini Nicoletta Paci, della Direttrice Generale di ASP Elisabetta Scoccati, Licia Caroselli Unità di Strada Ausl Parma, l'autore. L’esposizione sarà visitabile dal 6 al 27 novembre (sabato dalle 15,00 alle 19,00; da lunedì a venerdì al mattino solo per le scuole su prenotazione).

Diverse sezioni in mostra: ritratti di utenti, illustrazioni sulla prevenzione dell'uso di sostanze, libera interpretazione di un fatto di cronaca reale nel ‘Diario di Maria Chiara’, morta per l'eroina chiesta nel suo 18esimo compleanno. Una sezione speciale racconta le storie degli utenti attraverso ritratti fotografici e un video documentario realizzati da Innerstories, alias Mauro Leoni.

Con questa iniziativa ASP Parma e Unità di Strada intendono contribuire, grazie alla forza comunicativa del disegno, al processo di educazione alla conoscenza di una realtà, l'uso di sostanze, sempre più massiccia e al coinvolgimento di fasce d'età sempre più basse. Fogliazza, da anni impegnato su temi sociali come disegnatore e interprete di teatro civile, fa “vedere” questa periferia di realtà.

Si parte dal ruolo degli educatori dell'Unità di Strada, sempre impegnati nella prevenzione ed accoglienza, per conoscere il loro mondo e proseguire in quello di chi è accolto, in piena coerenza con la storia secolare della Farmacia San Filippo Neri:

“Erede di 500 anni di servizio pubblico - ha dichiarato Elisabetta Scoccati, Direttrice Generale di ASP Parma- mantiene a tutt’oggi lo spirito originario della Congregazione: la dedizione alle persone in stato di fragilità. La mostra di Fogliazza è allestita negli spazi dell’Antica Farmacia San Filippo Neri, luogo simbolo a Parma della ‘cultura della cura’.”

“Conoscere la storia degli altri è consapevolezza – ha dichiarato Fogliazza. - La forza del disegno è quella di essere universale e di emozionare per stimolare scelte consapevoli”.

"la Riduzione del Danno si basa su un atteggiamento di accoglienza incondizionata per persone vulnerabili, senza se e senza ma, e come emerge da questo progetto è fondamentale rimuovere i pregiudizi su cui si fondano scelte colpevolizzanti e punitive" queste le parole del Dr. Gilberto Gerra, Direttore UOC Prevenzione, innovazione e ricerca del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Parma.



Cos'è 'Unità di Strada L'Unità di Strada si occupa della tutela sociale/sanitaria/psicologica e del miglioramento della qualità di vita (riduzione del danno e riduzione dei rischi) attraverso il contatto, l'aggancio e l'accoglienza sul territorio di popolazione che usa/abusa/dipende da sostanze stupefacenti e alcol.



GIANLUCA FOGLIA – “FOGLIAZZA”

Gianluca Foglia “Fogliazza” è disegnatore, illustratore, docente di laboratori, autore e interprete teatrale, collaboratore de il Fatto Quotidiano- www.fogliazza.com