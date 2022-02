Università: al via “Parma per Dante III. Dante e la letteratura europea

Al via giovedì 24 febbraio la terza annualità della rassegna Parma per Dante, dedicata alla fortuna dell’opera dantesca nella letteratura europea. La rassegna è organizzata da Nicola Catelli e Paolo Rinoldi del Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell’Ateneo con il patrocinio di Comune di Parma, Associazione degli Italianisti (ADI) e Società Dante Alighieri – Comitato di Parma.

L’incontro del 24 febbraio si svolgerà alle 16 in Aula Miazzi (Plesso di viale San Michele) e vedrà l’intervento della docente di Letteratura russa Maria Candida Ghidini sul tema «E così Dante è un simbolista!». Riflessioni dantesche nel simbolismo di Vja?eslav Ivanov.

La rassegna, articolata in tre anni accademici (2019-2022), prevede una serie di incontri, conferenze e letture volte a ‘raccontare Dante’, e in particolare la Commedia, attraverso differenti prospettive interdisciplinari. Dopo le prime due annualità, dedicate rispettivamente al rapporto tra la Commedia e le arti (2019-2020) e alle sorprendenti intersezioni fra il poema dantesco e la cultura parmense (2020-2021), gli incontri di quest’anno saranno dedicati alla fortuna dell’opera dantesca nella letteratura europea. Gli incontri, rivolti a un pubblico ampio e dedicati in special modo a docenti e studenti delle scuole superiori e dell’università, si svolgeranno dal 24 febbraio al 20 maggio 2022 e saranno tenuti da studiosi dell’Università di Parma e di altri atenei.

Gli incontri si svolgeranno in presenza, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo paolo.rinoldi@unipr.it. È prevista anche la possibilità di partecipazione da remoto tramite link: urly.it/3hky8. La partecipazione agli incontri è valida come aggiornamento per gli insegnanti (codice della piattaforma S.O.F.I.A.: ID 69514).

Di seguito gli altri appuntamenti in programma:

Giovedì 10 marzo 2022, ore 16, Aula Miazzi (Plesso di viale San Michele)

Diego Saglia (Università di Parma), Figure femminili della «Commedia» nel romanticismo inglese

Giovedì 31 marzo 2022, ore 16, Aula K3 (Plesso di via Kennedy)

Corrado Confalonieri (Università di Parma), Viaggiare è pregustare l'inferno. Durs Grünbein lettore di Dante

Giovedì 14 aprile 2022, ore 16, Aula K3 (Plesso di via Kennedy)

Luana Salvarani (Università di Parma), «Il primo soldato della indipendenza italiana». Costruzione del mito dantesco per il centenario del 1865

Giovedì 28 aprile 2022, ore 16, Aula K3 (Plesso di via Kennedy)

Luca Di Sabatino (Università di Bologna), Tolkien lettore di Dante?

Giovedì 12 maggio 2022, ore 16, Aula K3 (Plesso di via Kennedy)

Martina Mengoni, Inferni. Dante e Primo Levi

Venerdì 20 maggio 2022, ore 16, Aula dei Filosofi (Sede Centrale dell’Ateneo, via Università 12)

Lettura dantesca a cura di Alessandro Bianchi e Elke Fernández