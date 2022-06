unmeseingiallo: Alex Jones presenta "Il traduttore"

L’estate si tinge di giallo. E lo dimostrano bene i dati: negli ultimi 10 anni i titoli crime e noir sono stati la principale scelta di lettura durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Una correlazione, quella tra giallo ed estate, che ha portato le Librerie Feltrinelli a dedicare questo giugno alle atmosfere del genere crime e noir. In che modo? Trasformando l’intero mese in #UnMeseInGiallo, una vera e propria rassegna che si sviluppa dal 31 maggio al 26 giugno nelle oltre 100 Librerie Feltrinelli e online su lafeltrinelli.it e IBS.it conducendo i lettori tra gli scenari del crimine narrati dei principali giallisti del panorama nazionale e internazionale. Nell’ambito delle tante e varie iniziative organizzate in tutta Italia, martedì 14 giugno alle ore 18:00 lo scrittore di origini statunitensi e adozione parmigiana Alex Jones presenta il romanzo "Il traduttore", nuovo volume della collana GialloParma di Massimo Soncini Editore. Dialoga con l'autore Cosimo Gigante.



DOVE

Libreria Feltrinelli, via Farini 17 (Parma)



QUANDO

Martedì 14 giugno - Ore 18:00



INGRESSO GRATUITO