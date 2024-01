“Van Gogh. Multimedia e la stanza segreta”: a Palazzo Dalla Rosa Prati arriva la grande mostra per immergersi nelle opere del pittore olandese

Dal 27 gennaio al 23 giugno 2024 al Palazzo Dalla Rosa Prati è in arrivo la mostra “Van Gogh. Multimedia e la stanza segreta”, che riprodurrà digitalmente tutta la forza del grande precursore della corrente espressionista. Grazie all’ausilio del digitale si prenderà in esame, attraverso proiezioni in diversi monitor, la vita e le opere del maestro. Le opere video sono talmente verosimili da fare in modo che l’osservatore possa entrarci dentro e percepire così la trama della tela, i tocchi di colori posati con la spatola, la composizione ricercata, studiata, dove l’apparente caos ha dato luogo a quel cosmo fantastico e immaginifico che ha reso Vincent Van Gogh eterno e vivo nella storia di ognuno di noi.

La “stanza segreta” è lo spazio espositivo dove vengono riunite incisioni, acqueforti, acquerelli, dipinti a olio originali e rappresentativi di un ampio periodo, dalla seconda metà dell’Ottocento al primo ventennio del Novecento. Vi saranno altresì le opere ideate e realizzate da chi lo ha conosciuto, come Paul Cézanne, Emile Bernard, Henri de Toulouse-Lautrec, Fernard Cormon ed altri artisti.