Venerdì Piacentini, al via il festival ambasciatore dello stile di vita emiliano in Italia

Ogni estate, l'Emilia si veste di festa grazie ai Venerdì Piacentini, un evento che ha saputo conquistare il cuore di migliaia di persone, tra cui molti parmigiani. Questo straordinario festival, che si svolge dal 21 giugno al 19 luglio, trasforma Piacenza in un vivace teatro a cielo aperto, attirando quasi 300.000 visitatori e confermandosi come uno dei più grandi ambasciatori dello stile di vita emiliano in Italia.

Le città di Parma e Piacenza sono molto vicine, rendendo estremamente pratico e comodo per un turista parmigiano raggiungere il luogo del festival. In meno di un'ora di viaggio, i parmigiani possono immergersi in un’atmosfera festosa e vibrante. I Venerdì Piacentini rappresentano un'occasione unica per scoprire e vivere la cultura e le tradizioni dell'Emilia. Ogni venerdì sera, il centro storico di Piacenza si anima con oltre 200 eventi che spaziano dai concerti di musica dal vivo ai DJ set, dalle competizioni sportive alle esibizioni di danza e arte varia. Il festival offre un ricco programma culturale che include anche l'apertura serale dei musei, come la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi e la pinacoteca di Palazzo Farnese.

Il festival è un vero paradiso per i buongustai. Le stazioni gastronomiche offrono specialità locali che deliziano i palati dei visitatori: dai salumi piacentini ai tortelli con le code, dai pisarei e fasö alla sbrisolona. Questa esperienza culinaria attira molti turisti, desiderosi di scoprire e assaporare i sapori autentici della tradizione piacentina ed emiliana, rendendo i Venerdì Piacentini una tappa obbligata per chi ama la buona cucina.

I Venerdì Piacentini non sono solo un evento culturale, ma anche un significativo motore economico per Piacenza e il distretto emiliano. Si stima che il festival generi un indotto vicino ai 10 milioni di euro, una cifra destinata a crescere con l'aumento dei visitatori. Questo afflusso di turisti sostiene ristoranti, bar, negozi e strutture ricettive, creando un circolo virtuoso che beneficia tutta la comunità locale.

Ideato e organizzato dall'agenzia di comunicazione Blacklemon dal 2011, il festival coinvolge l'intera comunità di Piacenza, grazie alla collaborazione con associazioni locali, scuole, artisti emergenti e commercianti. Questo spirito di partecipazione rende i Venerdì Piacentini un vero e proprio simbolo dell’identità vibrante della città, capace di attrarre l'attenzione dei media locali e nazionali e promuovere Piacenza e le sue eccellenze culturali.

Con partner come IREN e Banca di Piacenza, e il supporto di importanti realtà del territorio, i Venerdì Piacentini si confermano un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza indimenticabile. Piacenza, con il suo festival, mostra il suo lato più vivace, accogliente e culturalmente ricco, offrendo ai parmigiani e a tutti i visitatori la possibilità di scoprire e amare questa affascinante città emiliana.

Per il programma completo degli spettacoli e ulteriori informazioni, visitate il sito www.venerdipiacentini.it. Non perdete l'occasione di vivere i Venerdì Piacentini, un evento che celebra il meglio dell'Emilia e invita tutti a scoprire la magia di Piacenza.