Vera di Lecce al Borgo Santa Brigida

Sabato 14 gennaio, alle 21.30, Vera Di Lecce presenta al Borgo Santa Brigida 5/A il suo nuovo album “Altar of love”, uscito lo scorso ottobre per Nianfuken (in Italia) e Manimal Vinyl negli States, la stessa etichetta di nomi come Warpaint, Bat For Lashes e Yoko Ono e con la quale ha pubblicato tre singoli estratti dall’album e la cover di “Heart and soul” dei Joy Division presentati l’anno scorso durante i suoi showcase al The New Colossus Festival di New York e al SXSW in Texas. L’altare d’amore di Vera di Lecce è un elemento attorno al quale danzare, cantare, suonare, pregare, per ritrovarsi e rinascere. Le prime sette canzoni rappresentano i demoni che Vera affronta e prova a sconfiggere prima di arrivare alla consapevolezza che l’unica soluzione di combattimento non è altro che un “atto d’amore”, di inclusione, di accoglienza verso di essi. La musica prosegue e sviluppa il suo percorso personale iniziato nel 2012 (dopo le collaborazioni con Nidi d’Arac, Arakne Mediterranea, Cesare Basile e Alfio Antico) nel quale le tradizioni sonore non solo del suo Salento ma anche di varie parti del mondo vengono riviste aggiungendo percussioni tribali e synth graffianti e atmosfere elettroniche. Da questo lavoro nasce una performance live eclettica, tra pedali multieffetto, synths vocali, e danze marziali. Le ambientazioni create da Vera sono spesso una fusione di sonorità nord europee, orientali e tradizionali, che trascinano in un’atmosfera antica e allo stesso tempo contemporanea. Il concerto è patrocinato dal Comune di Parma. Per informazioni e prenotazioni: info.santabrigida5a@gmail.com.