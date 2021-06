Verdi Off, il programma: tanti eventi dal 26 giugno al 12 settembre 2021

La musica di Verdi Off, dopo aver incantato gli spazi del Teatro Regio, animato le strade, i cortili e i palazzi di Parma, raggiunto le periferie, portato emozioni nei luoghi di sofferenza e di cura, abbraccia ora il territorio parmense, sin da questa estate: 6 recital a Busseto, San Secondo, Sala Baganza, Traversetolo, Zibello, Sissa, in programma dal 26 giugno al 12 settembre nell’ambito della convenzione che ha stretto ancor più la collaborazione tra il Teatro Regio di Parma, la Provincia di Parma e i Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense.



Sarà il Verdi Gala, a cura dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, realizzata grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo, a inaugurare la rassegna Verdi Off Estate sabato 26 giugno 2021, ore 21.00 a Busseto presso il Cortile delle Scuderie di Villa Pallavicino (Viale Ziliani, 1) e sabato 10 luglio 2021, ore 21.00 a San Secondo, Rocca dei Rossi, (Piazza Giuseppe Mazzini, 12). Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria rispettivamente ai recapiti: info@bussetolive.com e a questo link.



Le voci dei soprani Alessia Panza e Fan Zhou e del baritono Tong Liu, diplomati all’Accademia Verdiana 2020, accompagnati al pianoforte da Milo Martani faranno librare celeberrime pagine verdiane da Un ballo in maschera, Rigoletto, I Masnadieri, I Vespri siciliani, Il trovatore, La traviata che sapranno emozionare e coinvolgere il pubblico, abitando e facendo riecheggiare luoghi storici di straordinario pregio architettonico. L’occasione dunque per poter scoprire in musica le bellezze della nostra Provincia e dei nostri Comuni, dando corpo ai valori e ai sentimenti, di inclusione e partecipazione, comunità e solidarietà, accessibilità e divulgazione, portando la musica, il teatro, l’opera, i suoi protagonisti sempre più vicini, a portata di mano, di ascolto e di scoperta delle comunità che rendono vivo e vivace il nostro territorio, arricchendo quotidianamente le nostre esperienze attraverso l’incontro con persone, culture, geografie, sguardi nuovi, che sono in grado di donare nuovi significati e dare nuovo valore alle nostre passioni.



VERDI OFF ESTATE 2021



Verdi Gala

A cura di Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma



Busseto, Villa Pallavicino, Cortile delle Scuderie (Viale Ziliani, 1)

sabato 26 giugno 2021, ore 21.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria info@bussetolive.com

San Secondo, Rocca dei Rossi, (Piazza Giuseppe Mazzini, 12)

sabato 10 luglio 2021, ore 21.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria a questo link



Soprani ALESSIA PANZA, FAN ZHOU

Baritono TONG LIU



Pianoforte MILO MARTANI



Giuseppe Verdi (1813-1901)



Un ballo in maschera

Aria “Morrò ma prima in grazia”

Soprano Alessia Panza



Rigoletto

Aria “Caro nome che il mio cor”

Soprano Fan Zhou



Aria “Cortigiani, vil razza dannata”

Baritono Tong Liu



Duetto e cabaletta “Tutte le feste al tempio” … “Sì, vendetta, tremenda vendetta”

Soprano Fan Zhou, Baritono Tong Liu



I Masnadieri

Scena, aria e cabaletta “Dall’infame banchetto io m’involai” ... “Tu del mio Carlo al seno” ... “Carlo vive?”

Soprano Alessia Panza



I Vespri siciliani

Siciliana: “Mercé, dilette amiche”

Soprano Fan Zhou



Il trovatore

Scena, duetto e stretta: “Udiste come albeggi?” ... “Mira di acerbe lagrime” … “Vivrà! Contende il giubilo”

Soprano Alessia Panza, Baritono Tong Liu



La traviata

Scena, aria e cabaletta: “È strano! è strano!” … “Ah, forse è lui, che l’anima” … “Sempre libera”

Soprano Fan Zhou



Scena e duetto: “Madamigella Valéry?” … “Pura siccome un angelo”

Soprano Fan Zhou, Baritono Tong Liu





Prossimi appuntamenti



Verdi Gala

A cura di Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma





Sala Baganza, Cortile della Rocca Sanvitale (Piazza Gramsci, 1)

domenica 5 settembre 2021, ore 21.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria iat@unionepedemontana.pr.it





Traversetolo, Corte Agresti (Via F.lli Cantini, 8)

martedì 7 settembre 2021, ore 21.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria biblioteca@comune. traversetolo.pr.it





Zibello, Frazione di Pieveottoville (Piazza Cesare Battisti)

sabato 11 settembre 2021, ore 18.30

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria municipio@comune.polesine- zibello.pr.it





Sissa, Parco della Montagnola (Viale della Rocca, 1)

domenica 12 settembre 2021, ore 18.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria segreteria@comune. sissatrecasali.pr.it