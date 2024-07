Vignaioli in Castello: degustazioni libere di vini artigianali

Sabato 13 luglio 2024, dalle 16.30 alle 24



Informazioni e prevendite: htttp://shop.castellodicontignaco.it/products/vignaioli-in-castello

Email: info@castellodicontignaco.it

Tel: 3206126425



Ingresso comprensivo di calice per degustare liberamente tutti i vini disponibili ai banchi dei Produttori



-Possibilità di acquistare il vino direttamente dai singoli Vignaioli

-Punto Food con prodotti locali

-Aperitivo al Tramonto sul far della sera

-Visite guidate del Castello

-Escape Castle



“Vignaioli in Castello” nasce dall’idea di avvicinare due circuiti virtuosi: quello dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e quello della Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti (F.I.V.I.), una grande famiglia di viticoltori che promuove la qualità e l’autenticità dei vini italiani.



Sabato 13 luglio diversi Vignaioli Indipendenti delle Delegazioni F.I.V.I. di Parma e Piacenza e dell’Oltrepò Pavese si riuniranno al Castello di Contignaco, assieme ad altri piccoli Produttori locali, per offrire a tutti gli ospiti la possibilità di degustare con attenzione i loro vini, scoprire i metodi artigianali impiegati nelle loro cantine e comprendere la filosofia che guida le loro scelte, dalla vigna fino alla bottiglia.



I banchi dei Produttori saranno posizionati nel fresco delle sale interne del Castello di Contignaco, fortezza del sec. XI edificata dai Pallavicino, poi appartenuta agli Aldighieri di Parma.



All’ingresso i visitatori riceveranno un calice con il quale potranno degustare liberamente, nell’arco dell’intera giornata, tutti i vini esposti.



Sarà possibile acquistare le bottiglie direttamente dai Produttori, anche per berle direttamente in loco.





Cantine presenti (lista in aggiornamento):



Cantina Ca’ del Sole (Ziano Piacentino – Piacenza)

Cantina Visconti (Vigoleno – Piacenza)

Castello di Contignaco(Salsomaggiore Terme –F.I.V.I. Parma)

Grazioli (Montù Beccaria - F.I.V.I. Oltrepo' Pavese)

Le Antighe (Pieve di Cusignano – F.I.V.I. Parma)

Loschi Enrico (Bacedasco Alto – F.I.V.I. Piacenza)

Marino Barani & Figli (Vigoleno – Piacenza)

Monteverdi (Ponte dell’Olio – F.I.V.I. Piacenza)

Terre di Lodola (Gropparello – F.I.V.I. Piacenza)

Vitivinicola Verdelli Alessandro (Bacedasco Alto – Piacenza)



Informazioni e prevendite: htttp://shop.castellodicontignaco.it/products/vignaioli-in-castello



Gallery









Tel: 3206126425