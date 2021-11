Virginia Raffaele torna a Parma con Samusà

Virginia Raffaele ritorna a Parma, dopo il clamoroso successo della passata edizione di Tutti a Teatro, Quest’anno “Tutti a Teatro 2022”, rassegna realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma, proprio per rendere omaggio alla sua storia e al suo pubblico, a gran richiesta decide di proporre nuovamente Virginia Raffaele, col suo spettacolo “Samusà”.

L’atteso appuntamento è previsto martedì 1 e mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 21,00 presso il Teatro Regio di Parma. Attrice, imitatrice di straordinario talento, conduttrice televisiva e radiofonica. I mille talenti dell’artista romana che in oltre 10 anni di carriera televisiva ha fatto divertire con le imitazioni di alcune delle donne più note, dalla politica (Maria Elena Boschi) alla musica (Ornella Vanoni) a moda, cinema e tv (Donatella Versace, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez). Dopo il sold out fatto registrare con lo spettacolo Performance del 2015 e anni particolarmente intensi che l'hanno vista protagonista in tv di uno show e una serie televisiva tutti suoi, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e il doppiaggio di “Morticia” nel cartone animato “La Famiglia Addams”, Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro, e lo fa con uno spettacolo dal titolo Samusà. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.

“Vuole sparare? Si vince sempre!” è la frase che ho ripetuto più volte nella mia vita. “Stai dritta che siamo al pubblico!” è quella che mi sono sentita ripetere. "Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l'ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti. Prendete posto altro giro altra corsa". I biglietti sono in vendita da venerdì 12 novembre alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR).