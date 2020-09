Visit Emilia: il gusto di settembre

Cuore pulsante della Food Valley, il territorio compreso tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia è un’inesauribile miniera d’oro per chi cerca soddisfazione alla propria fame di tipicità e di prodotti fuori dal comune. Se è vero che in tanta ricchezza è facile perdersi, Visit Emilia (www.visitemilia.com) mette a disposizione degli intenditori una guida essenziale per orientarsi in un piatto forte di fine estate destinato a confluire nell’autunno per buongustai, che possono contare in appuntamenti pensati per estasiare le papille gustative, ma anche per servire cibo che promette di saziare la mente.



Settembre gastronomico a Parma

Le avvisaglie dell’autunno portano a Parma - prima Città Creativa UNESCO italiana della Gastronomia - il Settembre gastronomico, in programma sino al 27 settembre. Dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, fino alla pasta, al pomodoro, alle alici e al latte, l’edizione del 2020 ruota intorno alle filiere che hanno fatto della "petite Capitale" un gigante del gusto. La vera novità è però il carattere diffuso della manifestazione, composta da iniziative che interessano tutto il territorio provinciale e cercano, dove possibile, la contaminazione con l’universo della musica.

Tra gli infiniti appuntamenti in calendario, è quantomeno doveroso segnalare la cena benefica “Parma incontra Genova” ai Portici del Grano il 15 settembre, la cena spettacolo “In cucina con Verdi” del 24 settembre con il giovane regista lirico Gianmaria Aliverta, le settimane tematiche dedicate a pomodoro (sino al 5 settembre), Prosciutto di Parma DOP (6-12 settembre), Parmigiano Reggiano DOP e latte (13-19 settembre) e pasta e alici (20-27 settembre), il Parmigiano Reggiano in Festa a Montechiarugolo e il webinar sulla dieta mediterranea all’Auditorium Barilla e in diretta streaming tra il 20 e il 27 settembre. Per tutto il mese di settembre, i turisti che soggiorneranno in una delle strutture ricettive della città per un periodo che comprenda almeno la notte del sabato riceveranno inoltre in omaggio una “Tasty Box - I Sapori della Food Valley”, con tutti i prodotti simbolo del territorio parmense.



Gola Gola Talk Show Edition a Piacenza

Gola Gola Food and People cambia formula ma resiste. Quella che andrà in scena a Piacenza tra il 5 e il 6 settembre 2020 sarà un’edizione eccezionale che punterà tutto sugli incontri, sulle degustazioni, sulle conferenze e sui seminari, mantenendo così fede alla missione di approfondire il tema del cibo, pur senza il supporto spettacolare degli eventi di natura enogastronomica che caratterizzano tradizionalmente il festival.

A essere coinvolte in quello che per due giorni diventa comunque il cuore dell’area di Visit Emilia, saranno personalità della cultura a 360 gradi, chiamate a discutere di temi di grande attualità come la sostenibilità e l’impatto dei comportamenti alimentari sull’ambiente, di storia della tradizione culinaria e di libri inerenti all’argomento centrale della rassegna. Molte le specialità locali da assaggiare, in particolare nel Palazzo Gotico di Piazza Cavalli, e le voci che, sul Palco e nel Salotto del Festival, presso l’Auditorium Sant’Ilario, si confronteranno sui temi del cibo come bene di consumo, simbolo, risorsa e strumento, alternandosi con le presentazioni di novità editoriali legate agli argomenti in questione.



Sagra della Giareda a Reggio Emilia

Dal 4 all’8 settembre, Reggio Emilia rinnova l’appuntamento con la tradizionale Sagra della Giareda, la festa dedicata alla Beata Vergine della Ghiara che nel 2020 tocca quota 41 edizioni. Da via Emilia Santo Stefano, lungo corso Garibaldi e fino a piazza Roversi, le bancarelle dell’artigianato artistico, dei prodotti enogastronomici tipici e del mercato accendono l’entusiasmo per una manifestazione amatissima dai reggiani - che la associano alla fine delle vacanze e alla ripresa delle attività cittadine, ma anche ai turisti, che vedono nell’evento un’occasione per conoscere molto da vicino i sapori caratteristici della città e del suo territorio. Da segnalare, per gli amanti degli allestimenti floreali e per quelli della musica, gli altari fioriti all’interno della Basilica - inaugurati con l’apertura della Giareda - e il concerto della Filarmonica Città del Tricolore, in programma sabato 5 settembre nel Chiostro minore della Ghiara.