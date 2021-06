visita con degustazione al castello di varano

VISITA DELLA FORTEZZA CON DEGUSTAZIONESabato 19 Giugno 2021 - VISITA DELLA FORTEZZA CON DEGUSTAZIONEVisita guidata della fortezza, correlata da degustazione di vini e specialitàInizio turni alle ore 16:00 , 17:30 , 19:00Storia, gusto e profumi: una vista del secolare Castello Pallavicino, con guide in abiti di foggia medievale, che vi condurrà alla scoperta degli ambienti più affascinanti dell'inespugnabile fortezza, correlata da una degustazione di vini e prelibati prodotti tipici (Graffione di Bardini accompagnato da Malvasia Dolce Il Rintocco, Degustazione di Piace Secco Il Rintocco accompagnato da Schiacciatina, Pancetta Peveri, Coppa Peveri, Salame Peveri, Cacio del Po e Confettura Ambrosia).Regole Sicurezza Coronavirus:Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo 12 partecipanti per turno. Sarà presente in loco il gel per igienizzare le mani. Il percorso di visita prevede ambienti ampi ed arieggiati. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina.Costo della manifestazione:25 euro a personaNota : Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato. In caso di disdetta sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre i sette giorni antecedenti l’evento.Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:Telefono : 0523 972003 - 327 3797253E-Mail : eventi@only-4u.itWeb : www.castellodivarano.itParcheggi vicini:Parcheggio di fronte all'ingresso del CastelloCasello Autostradale vicino:Autostrada A15 , uscita Fornovo Taro (a 9 Km dal Castello di Varano)Come arrivare:Da Milano o da Bologna : Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.Da Parma : Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' MelegariWi Fi: Presente in biglietteria

