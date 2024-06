Durante la nostra esclusiva visita guidata alla Galleria Nazionale di Parma, non solo scopriremo la straordinaria collezione d'arte favorita dai Farnese e dai Borbone, ma ci immergeremo anche nell'incanto del Teatro Farnese, pietra miliare dell'architettura teatrale moderna. Le opere di maestri del calibro di Correggio, Parmigianino e Canova serviranno da filo conduttore in un viaggio che abbraccia secoli di storia artistica, dal fervore del Rinascimento fino all'eleganza del Neoclassicismo. Questo percorso ci offrirà una visione approfondita della cultura e dell'arte che hanno reso Parma un centro nevralgico dell'innovazione e della bellezza, arricchendo il nostro apprezzamento per la città e il suo contributo inestimabile al patrimonio culturale mondiale.



