visita guidata in costume medievale

DOMENICA 23 E 25 APRILE VISITE IN COSTUME MEDIEVALE



VISITE IN COSTUME MEDIEVALE - Domenica 23 e 25 aprile



Visite dell'inespugnabile Fortezza di Varano, con le nostre guide in abiti medievali!





Inizio visite alle 10:30 , 11:30 , 14:30 , 15:30 , 16:30 , 17:30



Un tuffo nel fascino senza tempo del Medioevo: le nostre guide, in abiti di foggia medievale, vi condurranno alla scoperta degli ambienti più caratteristici del Castello, fra i quali la famigerata prigione del Bentivoglio, l'antica ala quattrocentesca con la sala delle armi, i camminamenti di ronda e la balconata panoramica, l'elegante scalone settecentesco e lo straordinario Salone d'Onore affrescato, svelandovi l'affascinante e secolare storia dell'inespugnabile fortezza



Durata della visita:

Un'ora







La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.



Costo della manifestazione a persona:



Biglietto intero: 6 euro a persona

Biglietto ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni): 4 euro a persona

Biglietto agevolato (tesserati Castelli del Ducato): 5 euro a persona



Nota: la prenotazione è caldamente consigliata: contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:



Telefono : 327 3797253

E-Mail : castellodivarano@oltrelospecchio.com

Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



Parcheggi vicini:



Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello



Casello Autostradale vicino:



Autostrada A15 , uscita Fornovo Taro (a 9 Km dal Castello di Varano)



Come arrivare:



Da Milano o da Bologna : Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.



Da Parma : Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari



Wi Fi: Presente in biglietteria