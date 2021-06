VISITA IN NOTTURNA AL CASTELLO



26 giugno 2021 - VISITA IN NOTTURNA - STORIA & LEGGENDE -



Una speciale visita guidata in notturna del millenario castello, alla scoperta dei suoi segreti.



Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di innumerevoli battaglie ed intrighi di potere; poterlo visitare nella buia notte è un'esperienza indimenticabile, emergono particolari che non si notano alla luce del sole...



Una speciale vista guidata in notturna nel millenario castello, attraverso stanze, saloni, camminamenti e sotterranei a lume di candela. Un emozionante viaggio negli oscuri meandri della fortezza, alla scoperta della sua intrigante storia e dei suoi segreti.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



SABATO 26 GIUGNO , TURNI ORE 21:00, 21:30, 22:30, 23:00, 24:00















Per informazioni e prenotazioni



Telefono: 327 3797253 - Mail: castellodivarano@oltrelospecchio.com





Nota:



Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo una dozzina di partecipanti per turno. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina, mentre il gel igienizzante per le mani sarà disponibile presso la biglietteria del castello.







Costo della manifestazione a persona:



Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 24 giugno): 10 euro



(DETTAGLI BONIFICO:



INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO



IBAN IT90X0623012702000035734483



CAUSALE: indicare PRENOTAZIONE NOTTURNA con nominativo e il turno prenotato



il pagamento deve essere effettuato entro 2 giorni lavorativi dalla prenotazione)



ATTENZIONE PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'







Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria del castello): 15 euro







Nota: L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo.







Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:



Telefono : 327 3797253



E-Mail : castellodivarano@oltrelospecchio.com

Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



Video Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=mwtzO6xggos







Parcheggi vicini:



Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello







Casello Autostradale vicino:



Autostrada A15 , uscita Fornovo Taro (a 9 Km dal Castello di Varano)







Come arrivare:



Da Milano o da Bologna : Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.



Da Parma : Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari







Wi Fi: Presente in biglietteria

