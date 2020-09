visita in notturna - storie & leggende

Gallery

Una speciale visita guidata in notturna del millenario castello, alla scoperta dei suoi segreti.Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di innumerevoli battaglie ed intrighi di potere; poterlo visitare nella buia notte è un'esperienza indimenticabile, emergono particolari che non si notano alla luce del sole...Una speciale vista guidata in notturna nel millenario castello, attraverso stanze, saloni, camminamenti e sotterranei a lume di candela. Un emozionante viaggio negli oscuri meandri della fortezza, alla scoperta della sua intrigante storia e dei suoi segreti.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIASABATO 10 OTTOBRE , TURNI ORE 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:30, 23:00Per informazioni e prenotazioniTelefono: 327 3797253 - Mail: castellodivarano@oltrelospecchio.comNota:Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo una dozzina di partecipanti per turno. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina, mentre il gel igienizzante per le mani sarà disponibile presso la biglietteria del castello.Costo della manifestazione a persona:Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 7 ottobre): 8 euro(DETTAGLI BONIFICO:INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIOIBAN IT90X0623012702000035734483CAUSALE: indicare PRENOTAZIONE (nominativo e titolo evento) e il turno prenotatoil pagamento deve essere effettuato entro 2 giorni lavorativi dalla prenotazione)ATTENZIONE PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria del castello): 12 euroNota: L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo.