“Vivi il cuore di Parma” nelle vie del centro storico di Parma

Ultimo appuntamento con gli spettacoli di “Vivi il cuore di Parma”, la campagna di comunicazione per il centro storico del Comune di Parma, realizzata in collaborazione con le Associazioni di Categoria del Commercio e dell’Artigianato di Parma - Ascom, Confesercenti, CNA, Confartigianato Imprese e GIA Imprese. Dopo gli incredibili show acrobatici dei sabati scorsi, il programma si conclude sabato 14 ottobre con Flash Gonzalez il geniale personaggio che porterà il suo spettacolo di magia e acrobazie, in P.le Corridoni. Due repliche pomeridiane anche per questo coinvolgente evento dedicato a grandi e piccini, una alle 16.30 e la seconda alle 18.00. Sempre nel pomeriggio di sabato 14, dalle 17.00, i trampolieri “Tac O Tac” porteranno le loro acrobazie tra i negozi e i passanti del centro partendo, alle 17.00, da Via Repubblica per poi arrivare in Piazza Garibaldi, proseguire lungo i Portici di Via Mazzini e concludere in piazza della Steccata. In p.le San Bartolomeo, infine, il poetico “Duo Baguette”, composto da Andrea Branchetti all’organetto e Nicole Fabbri alla fisarmonica, allestiranno la loro esibizione musicale alle 16:30 e in replica alle 19:00. L’elenco completo del programma di eventi è consultabile e scaricabile dal portale www.parmaopen.it.