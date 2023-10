“Vivi il cuore di Parma” nelle vie del centro storico

Proseguono gli spettacoli e gli incontri di “Vivi il cuore di Parma”, la campagna di comunicazione per il centro storico del Comune di Parma, realizzata in collaborazione con le Associazioni di Categoria del Commercio e dell’Artigianato di Parma - Ascom, Confesercenti, CNA, Confartigianato Imprese e GIA Imprese. Dopo l’incredibile show acrobatico di sabato scorso in Oltretorrente , il programma continua sabato 7 ottobre con Dario Marodin che porterà il suo spettacolo di clownerie e marionette in Piazzale San Sepolcro. Due repliche pomeridiane anche per questo coinvolgente evento dedicato a grandi e piccini, una alle 16.30 e la seconda alle 18.00. Sempre nel pomeriggio di sabato 7, dalle 17.00, la Roaring Emily Jazz Band, marching band itinerante, porterà la sua musica tra i negozi e i passanti di Via Repubblica. La Band arriverà fino a Via XXII Luglio, dove si alternerà con compagnia di Le Cyclo-Fa, per musica e piccole performance interattive e coinvolgenti fino alle 18.30. L’elenco completo del programma di eventi in centro previsti nel weekend e in quelli successivi, è consultabile e scaricabile dal portale www.parmaopen.it.