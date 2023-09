Riprendono gli spettacoli e gli incontri di “Vivi il cuore di Parma”, la campagna di comunicazione per il centro storico del Comune di Parma, realizzata in collaborazione con le Associazioni di Categoria del Commercio e dell’Artigianato di Parma - Ascom, Confesercenti, CNA, Confartigianato Imprese e GIA Imprese.

Dopo gli appuntamenti di luglio, il programma riparte sabato 30 settembre dall’Oltretorrente. Piazza delle Barricate, accanto alla Chiesa dell’Annunziata, ospiterà Mr. Dyvinetz, straordinario acrobata cileno in grado di padroneggiare la ruota Cyr, uno straordinario attrezzo che solo pochi artisti nel mondo sono capaci di usare. Con un controllo perfetto, Francisco Rojas, in arte Mr. Dyvinetz, gira nello spazio a 360°, eseguendo figure acrobatiche sorprendenti. La sua performance è un misto di maestria tecnica e di fusione tra l’artista e la ruota che diventa estensione del suo corpo, e con essa si muove e gira combinando la difficoltà di equilibrio e l’impatto visivo, dando come risultato un numero unico ed emozionante. Lo spettacolo prevede due repliche, alle 17 e alle 18.30. L’elenco completo del programma di eventi in centro previsti nel weekend e in quelli successivi, è consultabile e scaricabile dal portale www.parmaopen.it.