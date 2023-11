Voce Podcast Live: il 17-18 novembre al Teatro al Parco. Tra gli ospiti Saviano e Bizzarri

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma promuove due giorni di VOCE in formato Podcast live. Una serie di appuntamenti, presentati stamattina in conferenza stampa in Municipio dal Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto e dal Dirigente del Settore Alessandro Puglisi, che si terranno al Teatro al Parco, il 17 e 18 novembre – tutti ad ingresso libero – offriranno l’opportunità di entrare dal vivo nella realizzazione di una puntata podcast durante la sua costruzione tra narrazione e sound design.

“Abbiamo promosso un focus ambizioso dedicato ad una forma di diffusione culturale contemporanea che si sostanzia in un’ampia piattaforma di fruizione alternativa a cinema, libri e tv, ma che appartiene allo stesso mondo: quello di chi racconta storie” spiega il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto “I podcast si muovono tra intrattenimento e strumento informativo–didattico e sono ascoltati da quasi 15 milioni di italiani in una fascia di popolazione che parte dai giovani adulti e arriva fino ad oltre i quarant’anni. Durante i mesi in cui gli italiani sono rimasti chiusi in casa sono cresciuti i comportamenti digitali: nell’abitudine al consumo di contenuti in streaming ai podcast si è affezionata la quota più rilevante di pubblico che ha conservato questa abitudine anche dopo la pandemia. Questo distinguo ci ha fatto pensare al podcast, non come ad un fenomeno transitorio, ma come ad un mezzo convincente e pervasivo per un pubblico che cerchi approfondimento e contenuti che rispondano a gusti e ad interessi sempre più particolareggiati e personali”.

L’idea di creare un momento in cui digitale ed esperienziale possano combaciare è la cifra di un piccolo festival che in due giorni porterà a Parma davvero i nomi di rilievo del panorama italiano dei pod. Le cuffie saranno lo spazio buio del teatro. Le voci quelle dei podcaster più amati. Le puntate tutte da vivere, e, molte volte, inedite. I trucchi del mestiere dei sound designers sveltati in diretta. L’idea delle serie, le curiosità dei programmi più amati saranno raccontate in piccole interviste fuori onda. Tutto è pronto nella sala grande del Teatro al Parco che, da venerdì 17 a sabato 18 novembre, amplificherà la voce di sette ospiti straordinari con questa scaletta:

VOCE Podcast Live 17-18 novembre PARMA - TEATRO AL PARCO

Venerdì 17 NOVEMBRE

ore 18.00 NICOLA LAGIOIA, Fare Un Fuoco

ore 19.30 CHIARA TAGLIAFERRI e MARIA LUISA FRISA, Sailor

ore 21.30 LUCA BIZZARRI, Non hanno un amico

Sabato 18 NOVEMBRE

ore 11.30 SABRINA EFIONAYI, Storia del mio nome

ore 18.00 MATTEO CACCIA, Alla Grande

ore 19.30 PABLO TRINCIA, Dove nessuno guarda

ore 21.30 ROBERTO SAVIANO, Le mani sul mondo.

Da quando esistono le storie esiste qualcuno che vuole e sa raccontarle. Seguiremo Nicola Lagioia sul filo di una puntata inedita che guarderà al suo universo culturale, Chiara Tagliaferri e Maria Luisa Frisa si muoveranno tra le dichiarazioni in forma di abiti con cui le grandi firme della mode vestono il corpo con una sinuosa puntata della loro serie SAILOR e Luca Bizzarri sul meglio o il peggio che accade nel Belpaese. Ascolteremo il racconto autobiografico e generazionale di Sabrina Efionayi, giovane Italianah, per destino e per scelta, e poi la filosofia quotidiana di Matteo Caccia, la suspence al Veleno di Pablo Trincia e Roberto Saviano dedicherà il finale a Parma e all’Emilia.

Architetture di solo suono e affabulanti storytelling con tanta vita, il dovere della denuncia, ma anche il potere della poesia e la vittoria di una rinascita nel quadrato buio del teatro al Parco dimostreranno come “le storie continuino ad accendere la nostra immaginazione” soprattutto se raccontate a VOCE. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, salvo gli appuntamenti con Luca Bizzarri e con Roberto Saviano per cui è obbligatoria la prenotazione aperta da lunedì 6 novembre: https://www.comune.parma.it/ prenota/app/#/eventi/incontri

Per gli incontri a prenotazione è possibile ritirare il coupon d'accesso alla sala, presso la biglietteria del Teatro al Parco, anche venerdì 17 e sabato 18 novembre dalle 18 alle 20.