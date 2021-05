'Volevo nascondermi' al cinema d'Azeglio

Dopo la scorpacciata di David di Donatello (ben 7 statuette per Miglior Film, Miglior Attore Protagonista, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Miglior Scenografo, Miglior Suono, Miglior Acconciatore) Volevo Nascondermi, il lungometraggio firmato dal regista Giorgio Diritti sul pittore espressionista tragico Antonio Ligabue (interpretato da un superbo Elio Germano), torna in proiezione al Cinema D’Azeglio Via Massimo D’Azeglio 33 a Parma , dove già aveva raccolto un grande successo di pubblico nell’Ottobre scorso prima della chiusura delle sale per la pandemia Covid 19.

Saranno tre le serate, della prossima settimana, dedicate dal D’Azeglio al capolavoro: Martedì 18 Maggio 2021, con inizio alle ore 19.30, prezzo intero: 7,50 euro; prezzo ridotto (anziani, studenti, soci Uisp o Arci): 5.50 euro; Mercoledì 19 Maggio 2021, con inizio alle ore 19.30, prezzo ridotto per tutti 5.50 euro e Giovedì 20 Maggio 2021, con inizio alle ore 19.15, in quanto la proiezione sarà preceduta da un mini evento speciale di presentazione: il noto giornalista parmigiano Gabriele Majo, protagonista nel film del tormentone “Ma lei sa fare solo delle bestie?”, introdurrà la visione intervistando Francesca Manfredini che ha interpretato Cesarina, la figlia dell’ostessa della Locanda di Guastalla che l’artista sognava di prendere in moglie. Ingresso intero: 7.50 euro; ridotto 5.50 (anziani, studenti, soci Uisp o Arci e lettori di StadioTardini.it).

Prenotazione obbligatoria con messaggio SMS/WhatsApp al numero 327.8174494. E’ tassativo l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 o chirurgica (non ammesse le mascherine di comunità).

