I cinque eventi imperdibili di questo week end a Parma

Cosa farete questo fine settimana lungo a Parma? Tra venerdì 21 e martedì 25 aprile sono tantissimi gli appuntamenti che riguardano il nostro territorio, tra Parma e provincia. Ne abbiamo scelti cinque per voi lettori. Tra enogastronomia e natura, cultura e ovviamente i concerti in occasione della festa di Liberazione del 25 aprile.

Nel segno del Giglio a Colorno

Si svolgerà nello splendido scenario della Reggia di Colorno la manifestazione 'Nel segno del Giglio', la storica mostra-mercato dedicata al giardinaggio di qualità, organizzata da BieBi Eventi e curata dall’architetto Vitaliano Biondi - Arvales Fratres, con il patrocinio del Comune di Colorno, della Provincia di Parma, del Comune di Parma

Festa del vino e dello street food in piazza Ghiaia

I protagonisti di questa Festa del Vino e dei SaporI sono dodici produttori vinicoli provenienti da varie zone dello Stivale: dalle campagne del Veneto alle colline piacentine per arrivare ai vigneti accarezzati dal mare e dal sole del Puglia e della Sicilia. I Maestri del Vino italiano proporranno presso i loro stand degustazioni e acquisti; in particolare il pubblico avrà la possibilità di comprare presso l’Infopoint della manifestazione un kit degustazione composto da calice di vetro e una tracolla porta-bicchiere, grazie al quale potrà godere di una serie di assaggi agli stand delle dodici cantine che partecipano all’evento.

Concerto dei Coma Cose in piazza Garibaldi

l 25 Aprile si torna di nuovo in piazza Garibaldi con un grande concerto. Si esibiranno i Coma_Cose, che sono tornati a suonare sui principali palchi italiani con un tour invernale in vari club, segnando il tutto esaurito. Salirà sul palco, come open act, anche Crytical.

Festa della Liberazione: tutti gli eventi per il 25 aprile a Parma

Le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione: un ricco programma di incontri, concerti e spettacoli gratuiti promosso dal Comune di Parma

Un salto fuori città: Il 25 aprile a Casa Cervi

Il 25 aprile a Casa Cervi si celebra, come ogni anno, la Festa della Liberazione. Sono in corso i preparativi per il grande evento, pronto ad accogliere gente proveniente da tutta Italia. Tra gli ospiti ci saranno Lo Stato Sociale, Capossela con Mara Dedeghieri, i Bandabardo & Cisco.