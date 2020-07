APPUNTAMENTI DEL WEEKEND DAL 24 AL 26 LUGLIO

A PARMA E PROVINCIA



Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma il venerdì, sabato e domenica alle 10.30. Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 24

Rassegna estiva 2020

Cortile d’Onore Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.15 All’ombra del melodramma. Fondazione Toscanini - Orchestra dell'EmiliaRomagna Arturo Toscanini, Quartetto: Mihaela Costea, violino, Viktoria Borissova, violino, Behrang Rassekhi, viola, Pietro Nappi, violoncello. Musiche di Rossini, Verdi, Puccini. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 -infopoint@lacasadellamusica.it



Spazi d’ozio

Centro giovani Federale – Via XXIV Maggio

Alle 21.30 La cultura come cura – la cura come cultura, incontri e riflessioni. Quarto appuntamento dal tema: “La scuola che verrà”. Ospiti dell’incontro il dirigente scolastico Aluisi Tosolini, la docente Silvia Righi e la rappresentante dei genitori Chiara Fiorani. Coordina l’incontro la prof.ssa Maria Pia Pagliarecci.

Ingresso libero su prenotazione obbligatoria: info@teatrodelcerchio.it - 351 5337070.

Cuscinoni – Musica, proiezioni, spettacoli

Area esterna Lostello - Parco Cittadella alle 21.30 Live-set Mushrooms Project + visual. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria tramite email: segreteria@cemlira.it, telefono +39 370371 1496 o web app: www.comune.parma.it/prenota

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Hammamet. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero

3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 21.00 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Gli anni più belli, per la rassegna Accadde domani. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

Per informazioni tel. 0521281138.

Visite insolite in Alta Valtaro

Borgotaro

Alle 10.00, 15.00 e 17.30 visita al centro storico di Borgotaro. Durata 2 ore. Tutte le visite si terranno nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore. Il costo è di Lo Iat declina ogni responsabilità per eventuali variazioni o mancate informazioni non comunicate tempestivamente.

Parma Welcome - IAT R Comune di Parma

Piazza Garibaldi, 1 – 43121 Parma tel. 0521218889

www.parmawelcome.it turismo@comune.parma.it euro 10,00 a persona, bambini fino a 14 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria presso Uit Comprensoriale Bedonia 0525824765 e Uit Borgotaro 052596796.

I Parchi della Musica

Piazza Grandi, Torre Medievale - Fidenza

Alle 21.00 Concerto The great river con Saxofollia Quartet: Fabrizio Benevelli sax tenore; Giovanni Contri sax contralto; Marco Ferri sax tenore; Alessandro Creola sax

baritono; musiche di C.Porter, D.Ellington, J.Coltrane. Prenotazione obbligatoria iparchidellamusica@gmail.com oppure 0521880363. Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime

disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487 oppure info@bussetolive.com

Musica in Collina

Parco Nevicati - Collecchio

Alle 21.30 Da Cinecittà ad Hollywood, La Toscanini Next diretta da Roger Catino ripercorrerà le musiche dei grandi film. Prenotazione obbligatoria. Biglietti euro 5,00 in prevendita sul sito www.biglietteriatoscanini.it, alla biglietteria della sede di Parma in viale Barilla 27/A o la sera stessa del concerto, salvo esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521391339 (da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00,

giovedì pomeriggio anche dalle 14.00 alle 17.00) oppure biglietteria@latoscanini.it Ingresso consentito esclusivamente da via Valli dalle 20.30 alle 21.30.

Sabato 25

Visite guidate al Museo Glauco Lombardi

Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al museo dedicato a Maria Luigia e la storia del Ducato, minimo 4 persone, massimo 9 persone, con obbligo di mascherina. Su prenotazione alla mail glaucolombardi@libero.it oppure al tel. 0521233727.

Attività del weekend nei Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I

visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. La mia mattonella. La Pinacoteca custodisce tanti tesori e tra questi ci sono le antiche formelle dipinte del Monastero di

San Paolo. Fiori, piante, volti, animali veri e fantastici ispireranno i bambini nella realizzazione della loro personale mattonella. L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; noi forniremo il materiale cartaceo. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di sabato 25 luglio.

Alle 16.30: presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.



Sabato in Oltretorrente

Alle 15.30 incontro monografico in un luogo suggestivo dell’Oltretorrente: la Chiesa SS. Annunziata. Visita guidata della durata di 1 ora. Ritrovo: presso il luogo indicato. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure e-mail: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. Quota di partecipazione: 7 € adulti, 4 € dagli 8 ai 18 anni, 14 € totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.



Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Cinemino itinerante

Parco Bizzozero

Dalle 21.30 Proiezione di cortometraggi internazionali: El aguacate/L’avocado 11’ –2018 USA; Romantik 22' – 2018 Poland; All these creatures/tutte queste creature 13’ –

2018 Australia; 9.58 15’ 25’’ – 2018 France; All inclusive 10’ –

2018 Switzerland. Ingresso gratuito. Per informazioni e

prenotazioni www.cineminoitinerante.it

Visite insolite in Alta Valtaro

Borgotaro

Alle 10.30, 11.30, 14.00, 15.00 visita alla chiesa di San Rocco a Borgotaro e la Via Crucis di Gaspare Traversi. Durata 1 ora. Tutte le visite si terranno nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore. Il costo è di euro 10,00 a persona, bambini fino a 14 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria presso Uit Comprensoriale Bedonia 0525824765 e Uit Borgotaro 052596796.

Iniziative della Riserva Ghirardi

Centro Visite Riserva, loc. Predelle di Porcigatone - Borgo Val di

Taro. Alle 17.00 Andar per boschi, visita guidata naturalistica La fine di luglio. Passeggiata tra bosco e campagna. Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero

3497736093 entro le ore 18.00 del giorno precedente. Max 10 partecipanti, norme Covid -19 comunicate agli iscritti.

Ci vediamo in piazza

Giardino della Reggia di Colorno

Alle 21.30 Summer Reggia Opera Festival: ti racconto l'opera, il Maestro Lorenzo Bizzarri racconta trama e aneddoti de Il barbiere di Siviglia; a seguire proiezione

dell'opera. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521312545.

Notte al Museo e cielo stellato dal planetario di Bedonia

Alle 20.00 Partenza da Parma con bus e arrivo a Bedonia per le 21.30, incontro con la guida e visita notturna ai musei del Seminario. A seguire si potranno ammirare le

stelle dalla terrazza del Planetario. Piccolo rinfresco. Costo senza bus euro 38,00 a persona; con bus euro 66,00. Per informazioni e prenotazioni tel. o wathsapp a

3382581907 - 3667890161 oppure scrivi a booking@7stelleviaggieturismo.it

Domenica 26

Attività del weekend nei Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 e alle 16.30: doppio show della Compagnia I Burattini dei Ferrari, La Favola delle teste di legno. Gli spettacoli si terranno presso il Giardino Segreto – spazio esterno al Castello dei Burattini. È richiesta la prenotazione tramite web

app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 17 di sabato 25 luglio. Alle 15.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e

marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San

Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.



Il suono nella bellezza

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Bianca e la via dei Linari

Torrechiara

Visite insolite in Alta Valtaro

Compiano

Bianca pellegrina e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Estate delle pievi

Pieve di Moragnano - Tizzano Val Parma

Estate delle pievi

Pieve di Moragnano - Tizzano Val Parma

Dalle 18.00, per il ciclo ABSOLute. Romanico parmense, tesori da scoprire. Visite guidate e Piccola rassegna di musica per liuto, visita guidata alle pieve e a seguire momento musicale su repertori spagnolo e francese del Cinquecento, affidato a

Francesca Ferrari (liuto) Elena Bacchini (viola da gamba) e Aurora Manfredi (liuto a otto cori), giovani studentesse del Conservatorio A. Boito di Parma. Ingresso su prenotazione e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie.Melusine garantisce la

segreteria per le prenotazioni: tel. 3386310900 oppure e-mail info@melusine.it

Tutti matti in Emilia

Sala Baganza

Alle 19.00 e 21.00 Clown in libertà, di Teatro Necessario,

clownerie, musica, acrobatica. Costo euro 8,00 adulti, euro 5,00 bambini fino ai 12 anni.

Biglietti

online: https://www.tuttimattipercolorno.it/index.php/info/biglietteria Biglietteria

sul posto dalle 18.00. Per informazioni info@tuttimattipercolorno.it

Musica in Collina

Piazza Fornia - Monticelli Terme, Montechiarugolo

Alle 21.30 Della natura e di altri incanti, con gli Archi de La Toscanini e Mihaela Costea, violino solista. Prenotazione obbligatoria. Biglietti euro 5,00 in prevendita sul sito www.biglietteriatoscanini.it oppure alla biglietteria della sede di Parma in viale Barilla 27/A. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521391339 (da

martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00, giovedì pomeriggio anche dalle 14.00 alle 17.00)

oppure biglietteria@latoscanini.it



Lunedì 27

Un Pizzico di luna

Cortile d’Onore Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.15 Il libro dei sogni, Omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita.

Prova d'orchestra, con Giuseppe Gibboni, violino e Carlotta Dalia, chitarra. In collaborazione con Società dei Concerti Parma. Per informazioni biglietteria Società dei Concerti di Parma -

marketing@societaconcertiparma.com; www.societaconcertiparma.com È consigliato

l’acquisto del biglietto in prevendita su www.liveticket.it/societaconcertiparma Per

informazioni tel. 0521031170.

