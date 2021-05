Da 'I Like Parma' ai Teatri Aperti: tutti gli eventi del week end

I Like Parma 2021, un patrimonio da vivere! In occasione delle Giornate Fai di Primavera, sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, alla scoperta di chiese, chiostri, monumenti e palazzi di Parma, eccezionalmente aperti per la quinta edizione dell’iniziativa. Per informazioni www.parma2020.it

Venerdì 14 maggio

Visite guidate a Palazzo Marchi

Strada Repubblica, 57

Visite guidate a cura di ArcheoVea. Le visite, al costo di € 10 a persona per adulti, € 6 dai 12-18 anni e gratuite sotto i 12 anni, sono comprensive di biglietto d’ingresso e si svolgeranno il venerdì dalle 19.00 alle 20.00 e il sabato dalle 16.00 alle 17.00 dal 30

aprile al 30 maggio. Prenotazione obbligatoria tel. 3401939057 - visite@palazzomarchi.it

Sabato 15 maggio

I like Parma. Un patrimonio da vivere - Giornate FAI di Primavera 2021

Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma alla scoperta di chiese, chiostri, monumenti e palazzi, eccezionalmente aperti. 13 luoghi da visitare, oltre 30 tour guidati gratuiti en plein air e tante mostre aperte per il weekend con ingresso speciale I like Parma. Info: www.parma2020.it Luoghi FAI – Fondo Ambiente Italiano: donazione libera con offerta minima 3 €. Prenotazione obbligatoria: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it Info: https://www.fondoambiente.it

Luoghi I Like Parma e Visite guidate per la città: ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria tramite APP Parma 2020 + 21 (entro le ore 18 del giorno precedente alla visita). Info generali e supporto alle prenotazioni: 0521218297 - 0521218252 (da lunedì a venerdì 10-13 e 15-18, sabato 15 maggio 10-18). P

Padre Lino Maupas: un percorso per conoscere l’apostolo della Carità vissuto a Parma nel primo quarto del Novecento Ritrovo alle 9.00 nel cortile della SS. Annunziata (accesso da via G.B. Fornovo) dove i partecipanti saranno registrati (2 euro soci FIAB, 4 euro non soci FIAB, Ass RC e infortuni). In caso di maltempo, l’iniziativa verrà realizzata a piedi e si concluderà in P.le S. Francesco. Prenotazione obbligatoria: Capo gita Nadia 3470355414 Email dadiama2014@gmail.com Per info: bicinsieme@yahoo.it

Spettacolo di burattini

Castello dei burattini – Via Melloni, 3

Alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 la Compagnia I Burattini dei Ferrari presenta uno spettacolo di burattini a ingresso gratuito. Per partecipare occorre prenotare allo 0521031631.

Teatri Aperti

Parma e Provincia

Nei 4 week end di maggio aperture dei teatri più importanti del territorio, in città Teatro Regio e Teatro Farnese; in provincia Teatro Verdi di Busseto, Teatro Magnani di Fidenza (solo 8 e 15 maggio), Arena del Sole di Roccabianca (solo 22, 23 maggio), Teatro Pallavicino di Polesine Zibello (solo 22, 23 e 29, 30 maggio). Per informazioni e modalità di partecipazione: www.visitemilia.com/eventi/teatri-aperti-a-parma

Visite guidate a Palazzo Marchi

Strada Repubblica, 57

Visite guidate a cura di ArcheoVea. Le visite, al costo di € 10 a persona per adulti, € 6 dai 12-18 anni e gratuite sotto i 12 anni, sono comprensive di biglietto d’ingresso e si svolgeranno il venerdì dalle 19.00 alle 20.00 e il sabato dalle 16.00 alle 17.00 dal 30

aprile al 30 maggio. Prenotazione obbligatoria tel. 3401939057 - visite@palazzomarchi.it

Attività ai Musei del Cibo

Museo del Parmigiano Reggiano – Soragna

Alle 15.30 Un safari al Museo. Visita animata alla scoperta del Museo. A cura di ArcheoVEA. Consigliato per bambini dai 4 agli 8 anni. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti

i giorni 9.00-19.00).

Museo del Parmigiano Reggiano – Soragna

Alle 17.00 Piccoli tesori. Nuovi allestimenti ai Musei del Cibo: San Lucio e i Lardaroli parmensi. Presentazione della nuova sezione dedicata alla figura di San Lucio. A cura di Giancarlo Gonizzi. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti i giorni 9.00-19.00).

Domenica 16 maggio

I like Parma. Un patrimonio da vivere - Giornate FAI di Primavera 2021

Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma alla scoperta di chiese, chiostri, monumenti e palazzi, eccezionalmente aperti. 13 luoghi da visitare, oltre 30 tour guidati gratuiti en plein air e tante mostre aperte per il weekend con ingresso speciale I like Parma. Info: www.parma2020.it

Luoghi FAI – Fondo Ambiente Italiano: donazione libera con offerta minima 3 €. Prenotazione obbligatoria: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it Info: https://www.fondoambiente.it

Luoghi I Like Parma e Visite guidate per la città: ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria tramite APP Parma 2020 + 21 (entro le ore 18 del giorno precedente alla visita). Info generali e supporto alle prenotazioni: 0521218297 - 0521218252 (da lunedì

a venerdì 10-13 e 15-18, sabato 15 maggio 10-18).

Teatri Aperti

Parma e Provincia

Nei 4 week end di maggio aperture dei teatri più importanti del territorio, in città Teatro Regio e Teatro Farnese; in provincia Teatro Verdi di Busseto, Teatro Magnani di Fidenza (solo 8 e 15 maggio), Arena del Sole di Roccabianca (solo 22, 23 maggio),

Teatro Pallavicino di Polesine Zibello (solo 22, 23 e 29, 30 maggio). Per informazioni e modalità di partecipazione: www.visitemilia.com/eventi/teatri-

aperti-a-parma

Attività ai Musei del Cibo

Museo del Prosciutto di Parma - Langhirano

Alle 15.30 Una festa sottosopra! Il Museo ha organizzato un party ma, che disdetta, chi doveva preparare tutto è stato proprio un gran pasticcione: l’acqua è mischiata all’olio, il sale al pepe, mancano le uova per la maionese, non c’è l’acqua calda per il

tè, neanche una penna per scrivere sui segnaposto, neanche una caramella ... Un vero disastro!! E adesso? Toccherà a noi, provando e riprovando, rimettere scientificamente tutto a posto e dare finalmente inizio a questa festa al Museo! A cura di Associazione per la divulgazione scientifica GOOGOL. Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT Parma tel. 0521218889 (attivo tutti i giorni 9.00-19.00).

Stagione del Teatro Europa

Teatro Europa - Via Oradour, 14

Alle 16.00 va in scena L'acciarino magico per ragazzi dai 5 ai 10 anni. Alla regia Ilaria Gerbella che firma anche il testo insieme a Bonzani e alle luci Lucia Manghi. Coproduzione Europa Teatri / Teatro dell'Orsa. Per informazioni Associazione Culturale Europa Teatri tel. 0521243377.

Visite guidate in Castello

Castello di Torrechiara

Alle 10.15 - 11.15 - 12.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 - 17.15 ritrovo davanti al Castello, dove vi aspetta la Guida. Il costo della visita guidata è di € 5,00 a persona + ingresso in Castello € 5,00; gratuito fino a 18 anni. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 anni di

età. Prenotazione obbligatoria perché il numero di partecipanti è limitato a 7 per ogni turno: tel 3282250714 anche whatsapp.

Stagione teatrale

Teatro di Ragazzola - Roccabianca

Alle 17.00 va in scena La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce, di Gabriele Vacis e Arianna Scommegna, con Arianna Scommegna, regia di Gabriele Vacis. Ingresso € 15,00 Le prenotazioni dei biglietti dovranno essere inviate al numero whatsapp 3395612798 oppure all’indirizzo email teatrodiragazzola@aruba.it