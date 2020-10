Week end tra visite guidate, cultura e monasteri aperti: ecco il programma

Venerdì 16 ottobre

Daily Bread – What kids eat around the world

Lostello - Parco della Cittadella

Cosa mangiano in una settimana i bambini del mondo? Lo racconta in venti coloratissimi scatti la mostra Daily Bread del fotografo californiano Gregg Segal. La mostra è aperta dalle 8.30 alle 20.00 a entrata libera. Per le visite guidate è obbligatorio

prenotarsi a info@kuminda.org Alle 17.45, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il cui slogan

quest’anno è “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme”, incontro “Le nostre azioni sono il nostro futuro” con Franca Tragni di ZonaFranca Parma, Nicoletta Paci - Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini e Francesca Velani – Coordinatrice di Parma 2020+21.

È possibile partecipare all’evento prenotandosi al link https://forms.gle/qaCUCWLbWzLVRDJXA

Ex ragazzi al cinema

Cinema D'Azeglio - Strada D'Azeglio, 33

Alle 14.30 e 17.30 proiezione di Il mistero Henry Pick. Iniziativa riservata a tutti i collaboratori Barilla e alle persone con più di 55 anni. Ingresso libero fino esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521281138.

Le statue antelamiche del Battistero di Parma

Alle 15.00 visita guidata alla mostra tra Battistero e Museo Diocesano. Incontro con la guida (Sandra Baiocchi) davanti al Museo Diocesano (biglietteria). Durata: 2 h. Costo € 12,00 cad.; € 5,00 minori under 12 anni (escluso ingresso a pagamento). Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica ufficiale, regolarmente abilitata Regione Emilia Romagna).

ParmaJazz Frontiere Festival 2020

Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 Federico Calcagno in Piranha. Premio Giorgio Gaslini 2020, con Piranha trio. A seguire Francesco Fiorenzani quartet in Silent Water. Capienza limitata, prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi. Per informazioni e prenotazioni ParmaFrontiere tel.

0521238158 e 05211473786 – info@parmafrontiere.it

Sabato 17 ottobre

I like Parma. Un patrimonio da vivere

Il 17-18 e il 24-25 ottobre, in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, torna una delle iniziative più apprezzate dal pubblico con aperture in anteprima di luoghi di straordinaria bellezza. Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma, alla scoperta di

luoghi poco conosciuti e tesori nascosti. Programma dettagliato: https://flippingbooks.comune.parma.it/Libri/I-LIKE-

PARMA_PROGRAMMA-OTTOBRE-2020

Daily Bread – What kids eat around the world

Lostello - Parco della Cittadella

Cosa mangiano in una settimana i bambini del mondo? Lo racconta in venti coloratissimi scatti la mostra Daily Bread del fotografo californiano Gregg Segal. La mostra è aperta dalle 8.30 alle 20.00 a entrata libera. Per le visite guidate è obbligatorio prenotarsi a info@kuminda.org

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020, dalle 9.00 alle 16.0 (ultimo turno di visita), riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato

dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mailall’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

Le statue antelamiche del Battistero di Parma

Alle 10.30 visita guidata alla mostra tra Battistero e Museo Diocesano. Incontro con la guida (Sandra Baiocchi) davanti al Museo Diocesano (biglietteria). Durata: 2 h. Costo € 12,00 cad.; € 5,00 minori under 12 anni (escluso ingresso a pagamento). Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica ufficiale, regolarmente abilitata Regione Emilia Romagna).

Appuntamenti Musei Civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 presentazione del Museo. In una delle sale espositive, verrà illustrato il percorsomuseale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. L’incontro è riservato ad un

max. di 3 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 20 di venerdì 16 ottobre. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita al Castello dei Burattini rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Pinacoteca Stuard

Alle 10.30-13.00 e 15.00-17.00 Una duchessa in Monastero: narrazioni storiche ogni 20’ ca in occasione di I Like Parma – Un Patrimonio da vivere. I visitatori saranno accolti da Margherita Farnese che racconterà la sua travagliata vita che la vide, tra Cinquecento e

Seicento, dapprima signora di Mantova sposata a Vincenzo Gonzaga poi costretta alla clausura nel Monastero di San Paolo, in seguito all’annullamento del matrimonio perché non consumato. Max. 8 partecipanti per ogni appuntamento.

Salotti musicali parmensi

Palazzo Tarasconi – Strada Farini, 37

Alle 17.00 Un crescendo rossiniano a Palazzo Tarasconi, le Sonate a Quattro di Gioachino Rossini, con i solisti dell’Orchestra da camera di Parma, Marco Bronzi, violino; Enzo Ligresti, violino II; Francesco Ferrarini, violoncello; Gabriele Ragghianti, contrabbasso.

Musiche di G. Rossini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoriaall’email salottimusicaliparmensi@gmail.com

Il Rumore del Lutto

Luoghi vari - Parma

Dalle 17.00 XIV edizione della rassegna che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, dal titolo Verità. Programma completo della rassegna sul sito www.ilrumoredellutto.com Questa speciale edizione de Il Rumore del Lutto è stata ideata e realizzata garantendo il massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del pubblico.

Per informazioni tel. 347 9991883 - infoilrumoredellutto@gmail.com - irdlconcerti@gmail.com

Monasteri Aperti

Badia Santa Maria della Neve - Torrechiara

Un giorno in Santa Maria della Neve a Torrechiara - Via di Linari: alle 10.00 visita guidata al Monastero, alla Chiesa e al Belvedere; alle 12.30 pranzo completo, servito nel Refettorio, facoltativo; alle 14.30 visita nel punto vendita dei prodotti artigianali del Laboratorio

Apistico del Monastero, a seguire, tempo libero nel Belvedere, lungo il Torrente Parma, facoltativo. Quota di partecipazione, visita guidata con audioriceventi individuali per garantire le distanze euro 8,00. Pranzo completo nel Refettorio euro 22,00 a testa. Per chi

partecipa a entrambe le attività quota euro 28,00. Prenotazione obbligatoria tel. 328.2250714 - assaporaparma@assaporaparma.it

Monastero Regina Mundi - Lagrimone

Alle 10.00 incontro con le suore Clarisse di clausura che vivono nel Monastero, celebrazione liturgica e racconto della loro storia; alle 12.30 pranzo del Pellegrino presso la Locanda dei Cavalieri di Ranzano; alle 14.30 trasferimento a Lalatta, con visita guidata alla Chiesa e

introduzione all'affascinante realtà della Valle dei Cavalier, a seguire visita guidata alla Pieve di Zibana e al ponte di Lugagnano. Quota di partecipazione all'intera giornata, compresi visita guidata, pranzo completo, testimonianza euro 30,00 a testa (solo pranzo -

menù completo euro 25,00; solo visita guidata del pomeriggio euro 8,00). Prenotazione obbligatoria tel. 328.2250714 - assaporaparma@assaporaparma.it

Under the bamboo tree

Labirinto della Masone – Fontanellato

Dalle 11.00 alle 19.00, per il mese del bambù al labirinto, giornata dedicata a conferenze, seminari, mostre e installazioni sul bambù e il suo rapporto con l'alimentazione. Ingresso incluso nel biglietto giornaliero di ingresso al labirinto. Per informazioni e programma

dettagliato: www.labirintodifrancomariaricci.it

Rigoletti

Teatro Comunale di Fontanellato

Alle 21.00 spettacolo teatrale ispirato all’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, ideato, scritto e interpretato da Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari e Franca Tragni. Obbligatorio l’uso della mascherina e la prenotazione al cell 3274089399 oppure teatrofontanellato@gmail.com

Domenica 18 ottobre

I like Parma. Un patrimonio da vivere

Il 17-18 e il 24-25 ottobre, in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, torna una delle iniziative più apprezzate dal pubblico con aperture in anteprima di luoghi di straordinaria bellezza. Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma, alla scoperta di

luoghi poco conosciuti e tesori nascosti. Programma dettagliato: https://flippingbooks.comune.parma.it/Libri/I-LIKE-

PARMA_PROGRAMMA-OTTOBRE-2020

Iniziative in bicicletta con la Fiab

Biciclettata alla Festa del tartufo di Calestano. Per informazioni e prenotazioni tel. 3462323223 - ciliamariaconcetta@gmail.com

Ghiaia in Fiore

Piazza Ghiaia

dalle 9.00 alle 19.00 torna Ghiaia in Fiore, la manifestazione che trasforma la piazza in una mostra-mercato florovivaistica all'aperto. Ci saranno inoltre alcuni banchi con prodotti naturali e artigianato artistico. Ingresso libero.

Visite guidate a Palazzo Marchi

Via Repubblica, 57

Alle 10.00 visita guidata a Palazzo Marchi a cura di Archeovea. Prenotazione necessaria via email info@archeovea.it - visite@palazzomarchi.it o al numero di tel. 3401939057. Ingresso € 10,00.

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta – Viale della Villetta

Alle 10.30 visita dal titolo I colori della morte. Si consiglia di arrivare dieci minuti prima, è richiesto l’uso della mascherina. Le visite si tengono anche in caso di maltempo su percorsi al coperto. Per informazioni tel. 0521964042.

Appuntamenti Musei Civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 presentazione del Museo. In una delle sale espositive, verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. L’incontro è riservato ad un

max. di 3 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 17 di sabato 17 ottobre. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita al Castello dei Burattini rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Alle 15.30 Il teatro delle ombre. Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Dopo una breve esplorazione del Museo, i piccoli partecipanti costruiranno la loro ombra, che potrà esser animata come fanno i veri professionisti. E’ previsto un numero limitato di 4 bambini e un genitore accompagnatore. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite, matite colorate, pennarelli, gomma, forbicine e scotch trasparente o di carta; noi forniremo il restante materiale monouso per costruire l’ombra. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 17 di sabato 17 ottobre. La prenotazione si effettua solo per il bambino.

Pinacoteca Stuard

Alle 10.30-13 e 15.00-17.00 Una duchessa in Monastero. Narrazioni storiche ogni 20’ ca in occasione di I Like Parma – Un Patrimonio da vivere I visitatori saranno accolti da Margherita Farnese che racconterà la sua travagliata vita che la vide, tra Cinquecento e Seicento, dapprima signora di Mantova sposata a Vincenzo Gonzaga poi costretta alla clausura nel Monastero di San Paolo, in seguito all’annullamento del matrimonio perché non consumato. Max. 8 partecipanti per ogni appuntamento.

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020, dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo turno di visita), riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

Il Teatro Farnese e la Galleria Nazionale nel Palazzo Pilotta

Alle 15.00 incontro con la guida Sandra Baiocchi presso la biglietteria del Palazzo Pilotta. Durata 2h e mezza. Costo: € 10,00 cad. Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Radici Parlanti: Miti, leggende e folklore popolare. Escursione guidata di Camminaparchi ai Boschi di Carrega

Ritrovo alle 15.00 presso Parcheggio Case Nuove Sala Baganza (PR) per un’escursione all'interno dei Boschi di Carrega, camminando tra alberi secolari, prati e laghi, accompagnati dalle canzoni di Rocco Rosignoli e le poesie di Nicola Morella. Prenotazione obbligatoria tel. 3208436753 - francescosalton82@gmail.com

Giralacarta: un pomeriggio di gioco tra i Musei del Cibo e Agrilab

Musei del Cibo - Agrilab, Corte di Giarola

Alle 15.00 un pomeriggio di gioco che parte dai Musei di Pasta e Pomodoro, andando alla ricerca delle carte con le quali giocare poi negli ampi locali del nuovo Agrilab, laboratorio di educazione agroalimentare della Corte di Giarola, nei Parchi del Ducato. Filo conduttore del

gioco saranno i prodotti dei Musei del Cibo dai quali si parte per divertenti esplorazioni con esperimenti di scienza in cucina, con collage e racconti. Per gli accompagnatori visita guidata ai Musei, alla Corte e ai suoi dintorni. Attività gratuita, consigliata per bambini e

ragazzi dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria IAT Comune di Parma tel. 0521 218889 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00). Per informazioni www.museidelcibo.it

Il rumore del lutto

Castello della Musica - Noceto

Dalle 15.30 XIV edizione della rassegna che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, dal titolo Verità. Programma completo della rassegna sul sito www.ilrumoredellutto.com Questa speciale edizione de Il Rumore del Lutto è stata ideata e realizzata garantendo il massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del pubblico. Per informazioni tel. 347 9991883 - infoilrumoredellutto@gmail.com - irdlconcerti@gmail.com

Visita guidata Museo e Sinagoga Soragna

alle 16.00 visita guidata al Museo Ebraico Fausto Levi e alla Sinagoga. Obbligatoria la prenotazione: prenotazioni@museoebraicosoragna.net Per informazioni tel. 0524 599399.

Rigoletti

Teatro Comunale di Fontanellato

Alle 16.00 spettacolo teatrale ispirato all’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, ideato, scritto e interpretato da Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari e Franca Tragni. Obbligatorio l’uso della mascherina e la prenotazione al cell 3274089399 oppure teatrofontanellato@gmail.com Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Musei del Cibo

Alle 16.00 visita accompagnata da una guida ufficiale dello Staff dei Musei alla scoperta dei segreti e delle curiosità dei prodotti d’eccellenza della Food Valley. Ingresso e visita guidata gratuiti per tutti. Non è necessaria la prenotazione. Obbligatorio l’uso della mascherina. Per informazioni www.museidelcibo.it

A tu per tu

Oratorio dell'Assunta - Sala Baganza

Alle 18.00 Il classico incontra il Sudamerica, musiche di Ginastera, Villa Lobos e Piazzolla. A salire sul palco saranno Franco Mezzena (Violino) e Stefano Giavazzi (Pianoforte). Ingresso gratuito con prenotazione tel. 0521331342 o iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Monasteri Aperti

Badia Santa Maria della Neve - Torrechiara

Un giorno in Santa Maria della Neve a Torrechiara - Via di Linari: alle 10.00 visita guidata al Monastero, alla Chiesa e al Belvedere; alle 12.30 pranzo completo, servito nel Refettorio, facoltativo; alle 14.30 visita nel punto vendita dei prodotti artigianali del Laboratorio

Apistico del Monastero, a seguire tempo libero nel Belvedere, lungo il Torrente Parma, facoltativo. Quota di partecipazione, visita guidata con audioriceventi individuali per garantire le distanze euro 8,00. Pranzo completo nel Refettorio euro 22,00 a testa. Per chi

partecipa a entrambe le attività quota euro 28,00. Prenotazione obbligatoria tel. 328.2250714 - assaporaparma@assaporaparma.it

Monastero Regina Mundi - Lagrimone

Alle 10.00 incontro con le suore Clarisse di clausura che vivono nel Monastero, celebrazione liturgica e racconto della loro storia; alle 12.30 pranzo del Pellegrino presso la Locanda dei Cavalieri di Ranzano; alle 14.30 trasferimento a Lalatta, con visita guidata alla Chiesa e

introduzione all'affascinante realtà della Valle dei Cavalier, a seguire visita guidata alla Pieve di Zibana e al ponte di Lugagnano. Quota di partecipazione all'intera giornata, compresi visita guidata, pranzo completo, testimonianza euro 30,00 a testa (solo pranzo -

menù completo euro 25,00; solo visita guidata del pomeriggio euro 8,00). Prenotazione obbligatoria tel. 328.2250714 - assaporaparma@assaporaparma.it

Under the bamboo tree

Labirinto della Masone – Fontanellato

Dalle 11.00 alle 19.00, per il mese del bambù al labirinto, giornata dedicata a conferenze, seminari, mostre e installazioni sul bambù e il suo rapporto con l'alimentazione. Ingresso incluso nel biglietto giornaliero di ingresso al labirinto. Per informazioni e programma

dettagliato: www.labirintodifrancomariaricci.it