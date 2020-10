Dal Parma Jazz Frontiere alle visite a San Francesco: primo week end di ottobre ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma, tutti i giorni alle 10.30 Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Verdi OFF: Dall'11 settembre al 10 ottobre a Parma, Busseto e dintorni gli appuntamenti di Verdi OFF.

Venerdì 2 ottobre

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.00 Valerij Gergiev e l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Musiche di Gioachino Rossini, Felix Mendelssohn, Giuseppe Verdi, Petr Il’ic Čajkovskij. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

Per gli invisibili. Concerto a sostegno degli operatori dello spettacolo

con Vinicio Capossela

Parco della Reggia di Colorno Alle 20.45 un concerto con Vinicio Capossela per i diritti dei professionisti degli spettacoli dal vivo post emergenza Covid. I biglietti sono acquistabili sul sito www.boxerticket.it Per informazioni tel. +39 0521993628 - info@puzzlepuzzle.it

Sabato 3 ottobre

Mercanteinfiera Autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/A

Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 12,00, ridotto online euro 10,00; ridotto architetti con tesserino euro 10,00; ragazzi under 14 gratuito se accompagnati da un adulto; disabile e accompagnatore gratuito. Parcheggio giornaliero euro 7,00. Per informazioni e biglietti online: www.mercanteinfiera.it

Attività weekend ai Musei Civici

Castello dei Burattini - strada Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo. In una delle sale espositive, verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. L’incontro è riservato ad un max. di 3 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le 9.00 di sabato 3 ottobre. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita al Castello dei Burattini rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni dal titolo La mia città geometrica. In Pinacoteca, prosegue l’esposizione di alcuni dei capolavori della Collezione Barilla di Arte Moderna. Fino al 19 ottobre si potrà vedere dal vivo l’opera astratta dell’artista parmigiano Atanasio Soldati, Composizione. Il quadro, uno scorcio sui tetti di Parma, ispirerà i bambini nella creazione del loro capolavoro: una rielaborazione di panorami della propria città attraverso l’uso di tante forme geometriche. L’attività si svolgerà in un primo momento di

fronte al quadro e poi successivamente in aula didattica. E’ previsto un numero limitato di 6 bambini e un genitore accompagnatore. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; noi forniremo il materiale cartaceo. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di sabato 3 ottobre.

Alle 16.30 presentazione del Museo. Nella prima sala della Pinacoteca verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. L’incontro è riservato ad un max. di 6 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di sabato 3 ottobre. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati

alle sale.

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Alle 17.00 in Piazzale San Francesco Bandiere per San Francesco, alle 18.30 nella chiesa Primi Vespri. Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

Salotti musicali parmensi

Ape Parma Museo – Strada Farini, 32

Alle 17.00 concerto 250 anni dal viaggio di Mozart a Parma, con l’Ensemble dei Salotti musicali parmensi, Marco Bronzi, violino I; Antonio De Lorenzi, violino II; Pietro Scalvini, viola; Luca Franzetti, violoncello. Musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’email salottimusicaliparmensi@gmail.com

Caseifici aperti

Torna l'iniziativa che permette di visitare il mondo del Parmigiano Reggiano, incontrare i casari e acquistare direttamente dalle mani dei produttori. Programma dettagliato sul sito www.parmigianoreggiano.com

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.00 Quartetto Prometeo, musica di Giuseppe Verdi. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

Claudio Bisio e Gigio Alberti in Ma tu sei felice?

Parco Ducale

Alle 20.30 i due attori, amici in scena e nella vita, portano dal web al palco i dialoghi di “Ma tu sei felice?”, lettura-spettacolo dal libro di Federico Baccomo. Commedia dell’assurdo con finale a sorpresa. Biglietti in prevendita tramite il circuito Ticketone, presso la biglietteria

del Teatro Regio, online su www.teatroregioparma.it e all’Arci Parma (Via Testi, 4 – PR). Per informazioni tel. 0521706214 - media@caosparma.org

ParmaJazz Frontiere Festival 2020

Teatro Farnese - Complesso Monumentale della Pilotta

Alle 20.30 Gianluigi Trovesi, Fulvio Maras & Orchestra Salmeggia in For a While...Profumo di Violetta Viaggio intorno all’Opera – Ricercar e Intrecciar Ciaccone e altre Danze con Frammenti di Arie e Intermezzi. Capienza limitata, prenotazione obbligatoria. Per

informazioni e prenotazioni ParmaFrontiere tel. 0521238158 e 05211473786 – info@parmafrontiere.it

Under the bamboo tree

Labirinto della Masone – Fontanellato

Dalle 11.00 alle 19.00, per il mese del bambù al labirinto, giornata dedicata a conferenze, seminari, mostre e installazioni sul bambù e il suo rapporto con l’arte. Ingresso incluso nel biglietto giornaliero di ingresso al labirinto. Per informazioni e programma

dettagliato: www.labirintodifrancomariaricci.it

Domenica 4 ottobre

Fiab Parma Bicinsieme: le biciclettate

Il sentiero d'arte a Torrechiara

Per informazioni e iscrizioni tel. 3470355414. Urban nature insieme al WWF. Per informazioni e iscrizioni tel. 3398123784 www.fiabparma.it

Città della memoria Cimitero Monumentale della Villetta – Viale della Villetta

Alle 10.30 visita dal titolo Note della memoria, con l’Ensemble Silentia Lunae. Si consiglia di arrivare dieci minuti prima, è richiesto l’uso della mascherina. Le visite si tengono anche in caso di maltempo su percorsi al coperto. Per informazioni tel. 0521964042.

Attività weekend ai Musei Civici

Castello dei Burattini - strada Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo. In una delle sale espositive, verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. L’incontro è riservato ad un max. di 3 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le 20.00 di sabato 3 ottobre. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita al Castello dei Burattini rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 presentazione del Museo. Nella prima sala della Pinacoteca verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. L’incontro è riservato ad un max. di 6 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le 20.00 di sabato 3 ottobre. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

ParmaJazz Frontiere Festival 2020

Teatro Farnese - Complesso Monumentale della Pilotta

Alle 20.30 ParmaFrontiere Orchestra – Roberto Bonati in Stabat Mater declinazione di un dolore, a Antonio Ronchini. Capienza limitata, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni ParmaFrontiere tel. 0521238158 e 05211473786 – info@parmafrontiere.it

Visite guidate in Castello a Torrechiara Alle 10.30, 11.45, 14.30, 16.00, 17.30 visita in Castello e nel Borgo alto. Costo visita guidata €

5,00 a persona + ingresso in Castello € 5,00 gratuito fino a 18 anni. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 anni di età. Prenotazione obbligatoria (numero partecipanti limitato a 7 per ogni turno) tel 3282250714. Per informazioni www.assaporaparma.it

Under the bamboo tree

Labirinto della Masone – Fontanellato

Dalle 11.00 alle 19.00, per il mese del bambù al labirinto, giornata dedicata a conferenze, seminari, mostre e installazioni sul bambù e il suo rapporto con l’arte. Ingresso incluso nel biglietto giornaliero di ingresso al labirinto. Per informazioni e programma dettagliato: www.labirintodifrancomariaricci.it

La misteriosa dama della Rocca

Sala Baganza

Alle 15.30 e alle 17.00 visita guidata in costume storico. Prenotazione obbligatoria entro sabato 3 alle 18.00. Costi: adulti € 8,00, bambini dai 7 ai 14 anni € 3,00, gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: iatsala@comune.sala-baganza.pr.it tel. 0521331342

