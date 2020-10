Dalla 1000 Miglia alle visite guidate, i teatri e le visite ai castelli: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma, tutti i giorni alle 10.30 Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 23 ottobre

Ex ragazzi al cinema

Cinema D'Azeglio - Strada D'Azeglio, 33

Alle 14.30 e 17.30 proiezione di Piccole donne. Iniziativa riservata a tutti i collaboratori Barilla e alle persone con più di 55 anni. Ingresso libero fino esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521281138.

Parma raccontata attraverso le statue esposte all'aperto.

Alle 15.00 incontro davanti allo Iat in Piazza Garibaldi. Visita guidata al costo € 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

ParmaJazz Frontiere Festival 2020

Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 Fabrizio Ottaviucci in Falde Timbriche. Capienza limitata, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni ParmaFrontiere tel. 0521238158 e 05211473786 – info@parmafrontiere.it

Sabato 24 ottobre

I like Parma. Un patrimonio da vivere

Il 17-18 e il 24-25 ottobre, in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, torna una delle iniziative più apprezzate dal pubblico con aperture in anteprima di luoghi di straordinaria bellezza. Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma, alla scoperta di

luoghi poco conosciuti e tesori nascosti. Programma dettagliato: https://flippingbooks.comune.parma.it/Libri/I-LIKE-

PARMA_PROGRAMMA-OTTOBRE-2020

Attività musei civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 presentazione del Museo. Max 3 partecipanti, prenotazione su web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 20 di venerdì 23 ottobre.

Pinacoteca Stuard dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 narrazioni storiche ogni 20’ minuti circa: una duchessa in Monastero. I visitatori saranno accolti da Margherita Farnese che racconterà la sua travagliata vita. Max. 8 partecipanti per ogni appuntamento. Alle 10.00, alle 12.45 e alle 15.00 visita guidata. Le perle, le dame. Donna, bellezza e simbolo nella Pinacoteca Stuard. Ritrovo all’ingresso esterno della Pinacoteca Stuard, max. 8 partecipanti. Prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota

Per informazioni Castello dei Burattini tel. 0521-031631

email: castellodeiburattini@comune.parma.it Pinacoteca Stuard: tel. 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Il Rumore del Lutto

Luoghi vari - Parma

XIV edizione della rassegna che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, dal titolo Verità. Programma completo della rassegna sul sito www.ilrumoredellutto.com Questa speciale edizione de Il Rumore del Lutto è stata ideata e realizzata garantendo il massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del pubblico.

Per informazioni tel. 347 9991883 - infoilrumoredellutto@gmail.com - irdlconcerti@gmail.com

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020, dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo turno di visita), riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

Teatri Aperti in Emilia Romagna

Teatro Farnese - Complesso Monumentale della Pilotta

Alle 10.00, 11.00 e 12.00 visite guidate all’interno del Teatro Farnese per gruppi costituiti al massimo da n. 15 persone. Ingresso e visite guidate a pagamento. Per la partecipazione alle visite guidate è richiesta la prenotazione esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: cm-pil.info@beniculturali.it

Teatro Regio

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 visite guidate ogni ora. Ingresso e visita guidata a pagamento. Prenotazioni tel.: +39 0521 203995, email: visitareilregio@teatroregioparma.it

Teatro Verdi – Busseto

dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Ingresso e visita guidata a pagamento. Per informazioni e prenotazioni tel. +39 0524 92487, email: info@bussetolive.com

Teatro Magnani – Fidenza

Dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 17.30 ingresso e visita guidata gratuiti. Informazioni e prenotazioni: tel. +39 0524 83377 email: iat.fidenza@terrediverdi.it

La 1000 Miglia

Trentottesima edizione della rievocazione storica della storica corsa. L’arrivo della prima auto è previsto per le 21.30 circa, arriveranno dalla Cisa e percorreranno via La spezia, per entrare in città da Viale Vittoria, Via D'Azeglio, Via Mazzini, Piazza Garibaldi (dove vi sarà

il controllo orario) per poi proseguire su strada della Repubblica, Barriera Repubblica, Viale Tanara, Viale Fratti, viale Bottego, via IV Novembre, Viale Toschi, Ponte Verdi per arrivare al Parco Ducale. Per informazioni https://1000miglia.it

Salotti musicali parmensi

Ape Parma Museo – Strada Farini, 32

Alle 21.00 Concerto Violino e arpa nei salotti europei, con marco Bronzi, violino; Davide Burani, arpa. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’email salottimusicaliparmensi@gmail.com

Under the bamboo tree

Labirinto della Masone – Fontanellato

Dalle 11.00 alle 19.00, per il mese del bambù al labirinto, giornata dedicata a conferenze, seminari, mostre e installazioni sul bambù e il suo rapporto con l'ambiente. Ingresso incluso nel biglietto giornaliero di ingresso al labirinto. Per informazioni e programma

dettagliato: www.labirintodifrancomariaricci.it

Teatro di Ragazzola e Arena del Sole di Roccabianca. Tornano le mezze

Stagioni

Teatro Arena del Sole - Roccabianca

Alle 21.25 Slips inside, spettacolo clownesco e acrobatico degli Okidok, con Xavier Bouvier e Benoît Devos. Ingresso euro 18,00. I biglietti di ingresso sono in vendita da martedì 1° settembre, previa richiesta al numero whatsapp 339.5612798 oppure

all’indirizzo mail teatrodiragazzola@aruba.it Abituali punti di prevendita: Edicola di Ragazzola, Ortofrutta di Roccabianca, Parma Point (via Garibaldi, 18 Parma), Fotovideo Carpediem (via Berenini, 59 Fidenza). Per informazioni

www.teatrodiragazzola.it

Arte e suggestioni in rocca

Rocca dei Rossi – San Secondo Parmense

Alle 21.30 visita guidata animata notturna alle sale del castello. Durata di circa due ore. Quota di partecipazione individuale adulti € 10.00; adulti con Card dei Castelli € 7.50; ragazzi da 10 a 16 anni € 4.00; bambini fino a 10 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria tel.

3382128809 - 3334184232 - info@cortedeirossi.it

Domenica 25 ottbre

I like Parma. Un patrimonio da vivere

Il 17-18 e il 24-25 ottobre, in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, torna una delle iniziative più apprezzate dal pubblico con aperture in anteprima di luoghi di straordinaria bellezza. Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia di Parma, alla scoperta di

luoghi poco conosciuti e tesori nascosti. Programma dettagliato: https://flippingbooks.comune.parma.it/Libri/I-LIKE-

PARMA_PROGRAMMA-OTTOBRE-2020

La 1000 Miglia

Trentottesima edizione della rievocazione storica della storica corsa. Alle 7.30 circa ripartenza dal Parco Ducale delle auto della 1000 Miglia. Per informazioni https://1000miglia.it

Attività musei civici

Castello dei Burattini

alle 15.30 Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Il teatro delle ombre. Dopo una breve esplorazione del Museo, i piccoli partecipanti costruiranno la loro ombra, che potrà esser animata come fanno i veri professionisti. Max 4 bambini e un genitore accompagnatore. I

piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite, matite colorate, pennarelli, gomma, forbicine e scotch trasparente o di carta; verrà fornito il restante materiale monouso per costruire l’ombra. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È

richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 17 di sabato 24 ottobre. La prenotazione si effettua solo per il bambino.

Pinacoteca Stuard

dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 narrazioni storiche ogni 20’ circa: una duchessa in Monastero. I visitatori saranno accolti da Margherita Farnese che racconterà la sua travagliata vita. Max. 8 partecipanti per ogni appuntamento. Per informazioni Castello dei Burattini tel. 0521-031631 email: castellodeiburattini@comune.parma.it Pinacoteca Stuard: tel. 0521-508184

mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Teatri Aperti in Emilia Romagna

Teatro Regio

Dalle 10.00 alle 16.00 visite guidate ogni ora. Ingresso e visita guidata a pagamento. Prenotazioni tel.: +39 0521 203995, email: visitareilregio@teatroregioparma.it

Teatro Verdi – Busseto

dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Ingresso e visita guidata a pagamento. Per informazioni e prenotazioni tel. +39 0524 92487, email: info@bussetolive.com

Visite guidate a Palazzo Marchi

Via Repubblica, 57

Alle 10.00 visita guidata a Palazzo Marchi a cura di Archeovea. Prenotazione necessaria via email info@archeovea.it - visite@palazzomarchi.it o al numero di tel. 3401939057. Ingresso € 10,00.

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta – Viale della Villetta

Alle 10.30 il percorso mostrerà lampade, lucerne, torce e fiamme nella simbologia dell’infinito. Si consiglia di arrivare dieci minuti prima, è richiesto l’uso della mascherina. Le visite si tengono anche in caso di maltempo su percorsi al coperto. Per informazioni tel. 0521964042.

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020, dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo turno di visita), riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

I Concerti della Gazzetta

Teatro del Convitto Maria Luigia – Borgo Lalatta

Alle 11.00 Trio d’ance La Toscanini, con Daniele Titti clarinetto, Gian Piero Fortini oboe, Davide Fumagalli fagotto. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Ludwig van Beethoven Variazioni. Biglietti in vendita presso biglietteria del Centro di

Produzione Musicale Arturo Toscanini, (Parco della Musica, Viale Barilla 27/a, da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) e online: www.biglietterialatoscanini.it Per informazioni tel. 0521.391339 - biglietteria@latoscanini.it

Il Rumore del Lutto

Luoghi vari - Parma

XIV edizione della rassegna che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, dal titolo Verità. Programma completo della rassegna sul sito www.ilrumoredellutto.com Questa speciale edizione de Il Rumore del Lutto è stata ideata e realizzata garantendo il massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del pubblico. Per informazioni tel. 347 9991883 - infoilrumoredellutto@gmail.com - irdlconcerti@gmail.com

La Galleria Nazionale e il Teatro Farnese

Alle 15.00 Incontro davanti alla biglietteria del Palazzo Pilotta. Visita guidata a cura di Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna. Costo: €10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 3333722729.

Stabat Mater

Chiesa di San Francesco del Prato

Alle 17.00 concerto per due voci ed archi con l'Orchestra I Musici di Parma, con musiche di Pergolesi, Mozart, Bocchialini. Ingresso libero a offerta con prenotazione obbligatoria scrivendo a eventi@sanfrancescodelprato.it

Rocca e Natura

Rocca di Fontanellato

dalle 8.00 alle 18.00, come ogni quarta domenica del mese, il tradizionale mercato attorno alla Rocca con bancarelle di prodotti naturali e opere d’ingegno. Ingresso libero. Per informazioni tel. 0521829055.

Alla scoperta di Bianca

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30, 16.00, 17.30 visita in Castello e nel Borgo alto. Costo visita guidata € 5,00 a persona + ingresso in Castello € 500, gratuito fino a 18 anni. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 anni di età. Prenotazione obbligatoria (numero partecipanti limitato a 7 per ogni turno) tel. 328.2250714 anche whatsapp.

Under the bamboo tree

Labirinto della Masone – Fontanellato

Dalle 11.00 alle 19.00, per il mese del bambù al labirinto, giornata dedicata a conferenze, seminari, mostre e installazioni sul bambù e il suo rapporto con l'ambiente. Ingresso incluso nel biglietto giornaliero di ingresso al labirinto. Per informazioni e programma

dettagliato: www.labirintodifrancomariaricci.it