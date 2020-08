Ultimo week end di agosto tra arte, musica, cinema e castelli

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma il venerdì, sabato e domenica alle 10.30. Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889.

Settembre gastronomico: Dal 30 agosto al 27 settembre 2020 una kermesse golosa diffusa sul territorio, per raccontare l’identità di Parma e del suo territorio attraverso la cucina. Highlights: tre Cene, Settimane tematiche ciascuna dedicata ad una filiera rappresentativa della Food Valley parmense, gemellaggio con Teatro Regio di Parma - Verdi OFF, Parmigiano Reggiano in festa, Academia Barilla - Webinar sulla dieta mediterranea, Tasty box. Programma dettagliato sul sito www.parmacityofgastronomy.it

Venerdì 28 agosto

Incontri fantastici. Festival per piccoli spettatori

Serre Petitot, Parco Ducale - Ingresso da Vicolo Asdente

Alle 21.00 va in scena lo spettacolo Tartadò: ovvero storia di una stramba buonanotte. TarTaDò è uno spettacolo per tutti. Compagnia teatrale Teatro di Sabbia.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al link: www.comune.parma.it/prenota/app In caso di pioggia lo spettacolo sarà

annullato. Per informazioni info.cultura@comune.parma.it

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film 1917. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 per il ciclo Gran cinema Italia proiezione del film Tolo Tolo. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu Per informazioni tel. 0521281138.

Cuscinoni – Musica, proiezioni, spettacoli

Area esterna Lostello - Parco Cittadella

alle 21.30 Concerto Lilac Will. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria attraverso la web app: www.comune.parma.it/prenota Storie prodigiose. Musica, letteratura, teatro e sperimentazione al Labirinto della Masone

Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato

Alle 19.30 con replica alle 22.15 Lo specchio di Borges, di

Massimiliano Finazzer Flory, spettacolo teatrale itinerante nel labirinto di bambù e nella grande corte centrale. I posti sono limitati perciò è consigliato l’acquisto del biglietto prima di ciascun evento su https://shop.francomariaricci.com/storie- prodigiose.html o presso la biglietteria del Labirinto della Masone negli orari di apertura. Per informazioni tel. 0521827081 - www.labirintodifrancomariaricci.it

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487

oppure info@bussetolive.com

Festival Valcenoarte 2020

Anfiteatro di Vianino e da Costa Pallavicino

Alle 21.30 Echi Sonori di qua e di là dalla Valle, con Quartetto di corni e Percussioni. Vianino Alle 19.00 e all 23.00 (su richiesta) Serenate sotto le finestre, con Yuri Vallara, fisarmonica. Tutti gli spettacoli si terranno all’aperto, in pieno rispetto delle norme vigenti per il coronavirus e in caso di pioggia saranno sospesi. Ingresso libero su prenotazione:

utinam.organizza@gmail.com

Sabato 29 agosto

Attività del weekend nei Musei Civici di Parma

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione. Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 15.30 La mia città geometrica, laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le 12.00 di sabato 29 agosto.

Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione. Passeggiata sensoriale sulle tracce della Duchessa a Parma Dalle 15.00 alle 17.15 passeggiata con ritrovo dal Museo Glauco Lombardi (Via Garibaldi, 15). La passeggiata si aprirà con la scoperta di emozionanti cimeli della Duchessa conservati nel museo cittadino a lei dedicato, continuerà con una dolcezza per il palato di cui la nostra eroina era golosa, intrattenendoci poi con esperienze olfattive lungo i luoghi che l’hanno vista qui protagonista nella prima metà dell’ottocento. Passeggiando per il centro, è un continuo rimando a lei e alle influenze parigine e viennesi che la duchessa portò nella sua ‘petite capitale’. Durata Percorso: 2 ore 15 circa (museo, degustazione, passeggiata nel centro storico e esperienze olfattive). Prezzo per persona euro 15,00 + euro 5,00 (ingresso al museo). Necessaria prenotazione whatsapp al tel. 3476438802 (Catia Chierici). Per informazioni https://www.facebook.com/events/576092209739805

Sabato in Oltretorrente

Alle 15.30 incontro monografico in un luogo suggestivo dell’Oltretorrente: la Chiesa SS. Annunziata. Visita guidata della durata di 1 ora. Ritrovo: presso il luogo indicato. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure e- mail: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. Quota di partecipazione: 7 € adulti, 4 € dagli 8 ai 18 anni, 14 € totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.

Traiettorie. XXX Rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea

Cortile del Guazzatoio - Ingresso da P. le della Pilotta, 15

Alle 18.00 Zaum_percussion. È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito www.vivaticket.it o - il giorno del concerto, a partire da 45 minuti prima dell'inizio dello spettacolo ‐ presso la biglietteria situata nel luogo del concerto. Per informazioni e prezzi www.fondazioneprometeo.org - tel. 0521708899 – 3481410292.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Volevo nascondermi. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 per il ciclo I grandi film proiezione del film Il mistero Henry Pick. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu Per informazioni tel. 0521281138.

Parmigiano Reggiano in festa

Porte aperte nei caseifici aderenti: possibilità di visite guidate e acquisto prodotti presso gli spacci. Per informazioni e prenotazioni contattare i Caseifici che aderiscono alla manifestazione: Caseificio Lelli Pietro Giovanni con Opere di Latte (Via Montepelato Nord 73/A Monticelli Terme - tel. 0521658757), Caseificio San Bernardino (Via Solari 119 Tortiano - tel. 0521686469), Caseificio Basilicanova (Via

Argini Sud 27 Basilicanova - tel. 0521 681292), Latteria Santo Stefano (Via Parma 78 ter Basilicagoiano tel. 0521657615).

Festival Valcenoarte 2020

Piazzetta dell'Oratorio S.Rocco - Vianino

Alle 17.30 Spettacolo di Burattini, con Teatro Medico Ipnotico.

Castello Pallavicino - Varano De’ Melegari

Alle 21.30 Rimbalzi sonori tra Classica e Jazz, Trio Amadei e

Helga Plankensteiner Jazz Ensemble.

Varano De’ Melegari

Alle 19.00 e 23.00 (su richiesta) Serenate sotto le finestre, con Yuri Vallara, fisarmonica.

Tutti gli spettacoli si terranno all’aperto, in pieno rispetto delle norme vigenti per il coronavirus e in caso di pioggia saranno sospesi. Ingresso libero su prenotazione: utinam.organizza@gmail.com

Al tramonto a Torrechiara

Dalle 17.00 e 18.00 visita guidata all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona (comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo visita guidata.Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco presso la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante da

tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it

Estate delle pievi

Badia Cavana - Lesignano de Bagni

Alle 18.00 ABSOLute. Romanico parmense, tesori da scoprire. Visite guidate e Piccola rassegna di musica per liuto. La visita è seguita da un momento musicale su repertorio antico, pressoché coevo alla pieve, affidato ai giovani studenti di liuto e torba del Conservatorio A. Boito di Parma.

Bestiari immaginari

Centro Visite Riserva - località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro

Dalle 19.00 alle 22.00 un viaggio tra bestiari immaginari assolutamente reali! Contributo per la partecipazione alla serata € 25.00 a persona.Per informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093. Norme Covid19 comunicate agli iscritti.

Ci vediamo in piazza

San Liborio - Colorno

Alle 21.30 Summer Reggia Opera Festival: Messa da Requiem di Gabriel Fauré. Concerto dedicato alle vittime del Covid-19. Con Angela Gandolfo, soprano, Marzio Giossi, baritono, Roberto Barrali, M° concertatore al pianoforte, Coro "Sine Nomine" diretto dal M° Elena Rosselli. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521312545.

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche

autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487 oppure info@bussetolive.com

Notte al Museo e cielo stellato dal planetario di Bedonia

Alle 20.00 Partenza da Parma con bus e arrivo a Bedonia per le 21.30, incontro con la guida e visita notturna ai musei del Seminario. A seguire si potranno ammirare le stelle dalla terrazza del Planetario. Piccolo rinfresco. Costo senza bus euro 38,00 a persona; con bus euro 66,00. Per informazioni e prenotazioni tel. o whatsapp a 3382581907 - 3667890161 oppure scrivi a booking@7stelleviaggieturismo.it

Domenica 30 agosto

Attività del weekend nei Musei Civici di Parma

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il

percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione i San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Europa teatri. Estate 2020

Parco Gelati – ingresso adiacente al Teatro Europa (Via Oradour, 14)

Alle 18.00 e alle 21.00 L’acciarino magico, regia di Ilaria Gerbella. Spettacolo adatto dai 5 anni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Teatro Europa. Per prenotazioni www.comune.parma.it/prenota - tel. 0521243377 – europateatri.pr@gmail.com

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Volevo nascondermi. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle

20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 per il ciclo Super essai proiezione del film L'ufficiale e la spia. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: FSA4Parma2020@efsa.europa.eu Per informazioni tel. 0521281138.

Gran mercato d’agosto

San Secondo Parmense

Dalle 9.00 alle 20.00 mercato tradizionale e alle 18.00 concerto in Piazza Mazzini della banda Vito Frazzi. Per informazioni tel. 391.3977427.

Parmigiano Reggiano in festa

Porte aperte nei caseifici aderenti: possibilità di visite guidate e acquisto prodotti presso gli spacci. Per informazioni e prenotazioni contattare i Caseifici che aderiscono alla manifestazione: Caseificio Lelli Pietro Giovanni con Opere di Latte (Via Montepelato Nord 73/A Monticelli Terme - tel. 0521658757), Caseificio San Bernardino (Via Solari 119 Tortiano - tel. 0521686469), Caseificio Basilicanova (Via

Argini Sud 27 Basilicanova - tel. 0521 681292), Latteria Santo Stefano (Via Parma 78 ter Basilicagoiano tel. 0521657615).

Visite guidate in Castello

Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.30 e 18.00 visita in Castello e nel Borgo alto. Costo visita guidata euro 5,00 a persona - ingresso in Castello euro 5,00, gratuito fino a 18 anni. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 anni di età - costo bambini euro 4 ,00. Prenotazione obbligatoria tel 328.2250714 anche whatsapp (il numero di partecipanti è limitato a 7 per ogni turno)

Al tramonto a Torrechiara

Dalle 17.00 e 18.00 visita guidata all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona (comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo visita guidata. Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco presso la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it

Festival Valcenoarte 2020

Pieve di Serravalle

Alle 18.30 Na’ voce e na’ chitarra con Maria Antis, chitarra e voce. Castello Pallavicino - Varano De’ Melegari

Alle 21.30 Echi a sorpresa, con Vianiner String Quintett, Eine kleine nacht music di W.A. Mozart e 'Serenata' di A.Dvorak .

Tutti gli spettacoli si terranno all’aperto, in pieno rispetto delle norme vigenti per il coronavirus e in caso di pioggia saranno sospesi. Ingresso libero su prenotazione: utinam.organizza@gmail.com

Estate delle pievi

Pieve di Serravalle - Varano de Melegari Alle 18.30 Na’ voce e na’ chitarra, il concerto di serenate di Annamaria Senatore e

Daniele Mariotti fa da commento alla visita nella Pieve di Varano de’ Melegari. La prenotazione è necessaria, nel rispetto delle norme antiCovid. Solo via mail: utinam.organizza@gmail.com

Ci vediamo in piazza

Giardino Reggia di Colorno Alle 21.00 Incontri con l'autore: Paolo Nori. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521312545.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Parchi della Musica

Corte di Giarola, Portico del Teatro – Collecchio

Alle 21.00 Concerto Otto per otto, dall' Ottetto di Mendelssohn a Ottorino Respighi con Ensemble Orchestra Infonote, Violino Concertatore Serafino Tedesi. Musiche di F. Mendelssohn, O. Respighi. Prenotazione obbligatoria iparchidellamusica@gmail.com oppure 0521880363.