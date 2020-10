Halloween nei Castelli, visite guidate e mostre: ultimo week end di ottobre ricco di eventi

Venerdì 30 ottobre

Il Rumore del Lutto

Luoghi vari - Parma

XIV edizione della rassegna che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, dal titolo Verità. Programma completo della rassegna sul sito www.ilrumoredellutto.com Questa speciale edizione del Rumore del Lutto è stata ideata e realizzata garantendo il massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del pubblico. Per informazioni tel. 347 9991883 - infoilrumoredellutto@gmail.com - irdlconcerti@gmail.com Per informazioni sulle variazioni a seguito del DPCM del 24 ottobre, alcuni eventi sono stati annullati o convertiti online, consultate il sito www.ilrumoredellutto.com

La programmazione della Toscanini si sposta sul web

La Toscanini, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM emanato dal Governo in vigore dal 26 ottobre 2020, sospende le attività aperte al pubblico in programma fino al 24 novembre 2020. Segui la diretta streaming: la Toscanini trasmetterà gratuitamente sulla propria pagina Facebook alcuni concerti della stagione Filarmonica previsti nel periodo della sospensione: venerdì 30 ottobre, alle 20.30 concerto con Enrico Onofri (direttore) e Vadym Kholodenko (pianoforte) con musiche di Beethoven. Per informazioni tel.

0521.391339 - biglietteria@latoscanini.it - www.latoscanini.it

Sabato 31 ottobre

Il Rumore del Lutto

Luoghi vari – Parma, Cavriago, Reggio Emilia

Città della memoria

Galleria sud Cimitero Monumentale della Villetta – Viale della Villetta Alle 10.30, in vista del bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini, concerto in commemorazione dei defunti. Si consiglia di arrivare dieci minuti prima, è richiesto l’uso della mascherina. Le visite si tengono anche in caso di maltempo su percorsi al coperto. Per informazioni tel. 0521964042.

Trekking Urbano

Nella giornata dedicata sul territorio italiano al Trekking Urbano, anche Parma partecipa all'evento iniziativa. Alle 11.00- Incontro con la guida davanti allo Iat in Piazza Garibaldi. Durata 2 h. Costo:€10,00 cad.; €5,00 Under 12 anni.

Prenotazione al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata

Regione Emilia Romagna).

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020, dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo turno di visita), riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it

Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

Attività weekend ai Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 presentazione del Museo. In una delle sale espositive, verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. L’incontro è riservato ad un

max. di 3 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 20 di venerdì 30 ottobre. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita al Castello dei Burattini rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 presentazione del Museo. Nella prima sala della Pinacoteca verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. L’incontro è riservato ad un

max. di 6 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di sabato 31 ottobre. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Parma Grand Tour – Visita guidata speciale Halloween

Alle 17.00 Dove bruciavano le streghe? Veramente l'erede ducale morì di stenti nella torre imprigionato da suo padre? Dove fu assassinato Carlo III Borbone? Come morì il Parmigianino? Sarà un Grand Tour diverso quello del 31 Ottobre! Influenzato dallo spirito

di Halloween il consueto itinerario si trasforma in "dark". Prenotazione biglietti: www.parmapoint.it Punto di incontro: alle 17.00 Parma Point, Via Garibaldi a lato del Teatro Regio. Costo euro 18,00. Gadget a tema incluso! Nel costo del tour è incluso anche il sistema audio che aiuta a mantenere il distanziamento tra i partecipanti. Partenza garantita minimo 10 persone confermate il giorno prima della partenza. Prenotazione obbligatoria. Il tour non prevede ingressi a pagamento. Itinerario privo di barriere architettoniche.

Chi ha ucciso la regina di cuori?

Castello Pallavicino di Varano de' Melegari

Turni dalle 17.00 per una speciale vista guidata con animazione a tema investigativo. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo a persona: 25,00 euro. Prenotazione obbligatoria tel. 327 3797253 - castellodivarano@oltrelospecchio.com

Visita guidata in notturna al Borgo di Sissa e al Torrione della Rocca dei Terzi

Viale della Rocca - Sissa

Dalle ore 19 alle 23.50 i Conti Terzi guideranno i visitatori, in notturna, con le luci delle fiaccole, attraverso il borgo fortificato di Sissa e all'interno della Torre Quattrocentesca della obbligatoria turismo@comune.sissatrecasali.pr.it Costo adulti euro 8,00; bambini fino ad

anni 15 euro 5,00.

Notte al castello di Montechiarugolo

Alle 21.00 e alle 22.00 visita notturna. Prenotazione obbligatoria a

info@castellodimontechiarugolo.it - tel. 3407026144 – 3383187911. Biglietto intero euro 12,00; biglietto bambini euro 8,00.

Domenica 1 ottobre

Il Rumore del Lutto

Luoghi vari - Parma

Visite guidate a Palazzo Marchi

Via Repubblica, 57 Alle 10.00 e alle 17.00 visita guidata a Palazzo Marchi a cura di Archeovea. Prenotazione

necessaria via email info@archeovea.it - visite@palazzomarchi.it o al numero di tel. 3401939057. Ingresso € 10,00.

Galleria Nazionale e Teatro Farnese

Alle 14.30 incontro con la guida davanti scalone ingresso al Palazzo Pilotta.Durata: 2 h e mezza. Costo: €10,00 cad. Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Attività weekend ai Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

I bambini vivono la storia di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Alle 11.00 e alle 15.00 speciali visite guidate con tappe narrative nelle vicende della chiesa di Parma simbolo di rinascita, per bambini dai 6 ai 10 anni. In piccoli gruppi, i bambini avranno l’opportunità di partecipare alla missione del restauro e riapertura della

chiesa, e di ammirare da vicino il bellissimo rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma. Il percorso guidato sarà caratterizzato da 4 tappe, nelle quali saranno svelati ai bambini i passi principali della storia

di San Francesco del Prato, attraverso giochi e drammatizzazioni. È necessaria la prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle ore 17.00 alle 20.00) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it

Visita in costume medievale

Castello Pallavicino di Varano de' Melegari

Alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.30, 15.30, 16.30 speciali visite della Fortezza con guide in abiti di foggia medievale. Durata della visita: circa un'ora. Costo intero euro 5,00; ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni e tesserati Castelli del Ducato) euro 4,00. La prenotazione non è obbligatoria, ma è caldamente consigliata tel. 327 3797253 - castellodivarano@oltrelospecchio.com

Visite guidate in castello

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 - 11.45 - 14.30 - 15.30 davanti al Castello, dove vi aspetta la Guida. Il costo della visita guidata è di € 5,00 a persona + ingresso in castello € 5,00, gratuito fino a 18 anni. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 anni di età. Prenotazione obbligatoria, il numero di partecipanti è limitato a 7 per ogni turno. Tel. 3282250714 anche whatsapp.