Da Tutti matti in Emilia all'estate delle Pievi: week end tra passeggiate ed escursioni

Venerdì 31

Musica nel Parco

Parco della Musica - Parco Ex Eridania

Alle 21.30 Michele Pertusi, Filarmonica Arturo Toscanini e Sebastiano Rolli direttore. Musiche di Rossini. Ingresso euro 15,00 posto unico numerato; euro 10,00 posto unico numerato ridotto (riservato esclusivamente a chi ha aderito alla campagna #iorinuncioalrimborso). I posti singoli sono acquistabili Online. Per acquistare posti tra loro vicini, nel rispetto delle misure anti-Covid, contattare la biglietteria de La Toscanini al tel. 0521391339 o via mail biglietteria@latoscanini.it

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale – Via XXIV Maggio

Alle 21.30 Il Teatro del Cerchio legge per te, letture per adulti con i racconti scritti dagli spettatori durante la quarantena.

Ingresso libero su prenotazione obbligatoria: info@teatrodelcerchio.it - 351 5337070.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Alice e il sindaco. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 21.00 alla cassa

della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film 18 regali, per la rassegna Accadde domani. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di

lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu Per informazioni tel. 0521281138.

Cuscinoni – Musica, proiezioni, spettacoli

Area esterna Lostello - Parco Cittadella

alle 21.30 concerto della band Richard’s Orchestra. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria attraverso la web app: www.comune.parma.it/prenota

Visite insolite in Alta Valtaro

Albareto

Alle 10.00 e alle 16.00 visita insolita ai tesori nascosti nelle chiese della Val Gotra. Durata 3 ore (spostamenti con mezzi autonomi). Tutte le visite si terranno nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore. Il costo è di euro 10,00 a persona, bambini fino a 14 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria presso Uit Comprensoriale Bedonia 0525824765 e Uit Borgotaro 052596796.

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492487

oppure info@bussetolive.com

Sabato 1 agosto

Visite guidate al Museo Glauco Lombardi

Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al museo dedicato a Maria Luigia e la storia del Ducato, minimo 4 persone, massimo 9 persone, con obbligo di mascherina. Su prenotazione alla mail glaucolombardi@libero.it oppure al tel. 0521233727.

Attività weekend ai Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori

proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 La mia mattonella., laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. La Pinacoteca custodisce tanti tesori e tra questi ci sono le antiche formelle dipinte del Monastero di San Paolo. Fiori, piante, volti, animali veri e fantastici ispireranno i bambini nella realizzazione della loro personale mattonella. L’attività si svolgerà all’aperto, nel il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; noi forniremo il materiale cartaceo. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le 12.00 di sabato 1 agosto. Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso

museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Parma all'ora del brunch

Alle 11.00 visita guidata al centro storico con interno di Cattedrale e Basilica di Santa Maria della Steccata. Nessun ingresso a pagamento, durata 2 ore e mezza. Costo della visita guidata: € 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna/tedesco, francese, inglese).

Sabato in Oltretorrente

Alle 15.30 incontro monografico in un luogo suggestivo dell’Oltretorrente: il Parco Ducale. Visita guidata della durata di 1 ora. Ritrovo: presso il luogo indicato. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure e-mail: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. Quota di partecipazione: 7 € adulti, 4 € dagli

8 ai 18 anni, 14 € totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film C’era una volta a Hollywood. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Jojo Rabbit. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

Per informazioni tel. 0521281138.

Alla scoperta del sentiero Blu nella Riserva dei Ghirardi

Centro Visite della Riserva - Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro Alle 9.00 visita guidata lungo il sentiero blu, un cammino all'ombra di cerri, carpini e persino faggi, tra guizzi di trote e impronte di lupi e caprioli. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le 18.00 del giorno precedente.

Visite insolite in Alta Valtaro

Borgotaro

Alle 10.00 e alle 16.00 visita insolita Alla scoperta della Val Vona. Durata 3 ore (spostamenti con mezzi autonomi). Tutte le visite si terranno nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore. Il costo è di euro 10,00 a persona, bambini fino a 14 anni gratuito.

Prenotazione obbligatoria presso Uit Comprensoriale Bedonia 0525824765 e Uit Borgotaro 052596796.

Al tramonto a Torrechiara

Dalle 17.30 visita guidata all'interno del castello accompagnati da una guida professionista. Al termine della visita l'appuntamento è sulle mura del castello per degustare un calice di vino e un piatto di finger food preparati da Taverna del Castello. Costi: € 15,00 a persona (comprende visita guidata e aperitivo) oppure €7,00 solo visita guidata.Biglietto d'ingresso al castello non incluso da acquistare in loco presso la biglietteria del museo. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente l'evento. I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina da indossare durante la visita guidata all'interno del castello. Consigliamo anche gel igienizzante da tenere in

borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico e in castello. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521355009 iat@comune.langhirano.pr.it

Luna piena sul Monte Caio: una passeggiata al chiaro di luna

Alle 18.30 ritrovo presso Piazzale Noè Bocchi di Schia (Tizzano Val Parma PR) per l'escursione al fresco di una notte estiva lontani dalla calura cittadina ed immersi nel silenzio, fino a Cima Bocchialini a quota 1.584 metri. Prenotazione obbligatoria tel. 334

7636779 - francescodimartino91@gmail.com Per informazioni www.parchidelducato.it

Ci vediamo in piazza

Giardino Reggia di Colorno Alle 21.00 Incontri con l'autore e concerto: Seba Pezzani e RAB4. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni tel. 0521312545.

Gran galà Glenn Miller band

Piazza Municipio - Bedonia

Alle 21.15 concerto del corpo bandistico Glenn Miller. Non c’è l’obbligo di prenotazione. Per informazioni tel. 0525824765.

Domenica 2 agosto

Attività weekend ai Musei Civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 presentazione del Museo. All’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 presentazione del Museo. Nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso

museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Parma all'ora del brunch

Alle 11.00 visita guidata al centro storico con interno di Cattedrale e Basilica di Santa Maria della Steccata. Nessun ingresso a pagamento, durata 2 ore e mezza. Costo della visita guidata: € 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna/tedesco, francese, inglese).

Ermo Colle

Cortile d’Onore Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.15 XIX edizione del Palio poetico teatrale musicale Ermo Colle. Per informazioni

e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Gli anni più belli. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45

alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Georgetown. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti Efsa. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da Efsa. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da Efsa, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu Per informazioni tel. 0521281138.

Bianca e la via dei Linari

Torrechiara

Alle 10.00 passeggiata guidata intorno al castellolungo la via dei Linari con guida professionale. Incontro in Piazza Leoni per la distribuzione delle audioriceventi. Costo € 6,50; bambini € 4,50. Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle 18.00 tel.

3282250714.

Visite insolite in Alta Valtaro

Bedonia

Alle 10.00 e alle 16.00 visita insolita al centro storico e ai Santuari. Durata 2 ore. Tutte le visite si terranno nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore. Il costo è di euro 10,00 a persona, bambini fino a 14 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria presso Uit Comprensoriale Bedonia 0525824765 e Uit Borgotaro 052596796.

Tutti matti in Emilia

Sala Baganza

Alle 19.00 Mago per svago, di L'Abile Teatro, cownerie, magia; alle 20.30 e 21.30 Dolce Salato, di Circo Carpa Diem, clownerie, acrobatica, palo cinese. Costo euro 5,00 un biglietto, euro 8,00 per due biglietti (posto unico). Biglietti online: https://www.tuttimattipercolorno.it/index.php/info/biglietteria Biglietteria sul posto dalle 18.00. Per informazioni info@tuttimattipercolorno.it

Estate delle pievi

Pieve di Santa Maria Assunta di Gusaliggio - Valmozzola

Dopo la presentazione storico artistica della struttura, a partire dalle 20.30, il concerto Violino e Arpa all’Opera riempie di musica antiche pareti tutt’altro che mute. Violino Cesare Carretta, arpa Alice Caradente, introduzione storica di Andrea Conti. Per info e prenotazioni: Ufficio Turismo del comune di Valmozzola: tel. 052567144 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00. E-mail: l.galli@comune.valmozzola.pr.it

Pieve di San Nicomede - Salsomaggiore

Alle 21.15 i Musici di Parma con gli allievi delle classi di flauto e sassofono tornano in scena per Suoni in Armonia alla Pieve di San Nicomede a Salsomaggiore. Un programma su musiche di W. A. Mozart, G. Donizetti e A. Glazunov. Ingresso gratuito

con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: Iat di Salsomaggiore Terme Tel. 0524580211 E-mail: info@portalesalsomaggiore.it