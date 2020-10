Visite guidate, musica, teatro e enogastronomia: al via il secondo week-end di ottobre

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma, tutti i giorni alle 10.30 Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889. Verdi OFF: Dall'11 settembre al 10 ottobre a Parma, Busseto e dintorni gli appuntamenti di Verdi OFF. Programma dettagliato sul sito www.teatroregioparma.it

Venerdì 9 ottobre

Mercanteinfiera Autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393//A

Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 12,00, ridotto online euro 10,00; ridotto architetti con tesserino euro 10,00; ragazzi under 14 gratuito se accompagnati da un adulto; disabile e accompagnatore

gratuito. Parcheggio giornaliero euro 7,00. Per informazioni e biglietti online: www.mercanteinfiera.it

Le statue antelamiche del Battistero di Parma

Alle 15.00 visita guidata alla mostra tra Battistero e Museo Diocesano. Incontro con la guida (Sandra Baiocchi) davanti al Museo Diocesano (biglietteria). Durata: 2 h. Costo € 12,00 cad.;€ 5,00 minori under 12 anni (escluso ingresso a pagamento). Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica ufficiale, regolarmente abilitata Regione Emilia Romagna).

Lenz Fondazione. RE_Opening Mondi nuovi

Lenz Teatro - via Pasubio, 3/e

Alle 20.00 Melancolía contromano, videoinstallazione (ingresso gratuito); alle 20.45 Altro stato, performance; alle 21.45 Hipógrifo violento, performance. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni info@lenzfondazione.it oppure tel. 0521270141 - 335 6096220.

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.30 Marco Baliani in Rigoletto. La notte della maledizione, con I Filarmonici di Busseto. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

XLV Stagione di concerti della Filarmonica Arturo Toscanini

Auditorium Paganini - Viale Barilla 27/a

Alle 20.30 concerto con Francesca Dego, violino, Daniele Rustioni, direttore. Musiche di L. Bernstein, R. Strauss. Biglietti in vendita presso biglietteria del Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini, (Parco della Musica, Viale Barilla 27/a, aperta da martedì a

sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) e online: www.biglietterialatoscanini.it Per informazioni tel. 0521.391339 - biglietteria@latoscanini.it

Sabato 10 ottobre

Mercanteinfiera Autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/A

Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 12,00, ridotto online euro 10,00; ridotto architetti con tesserino euro 10,00; ragazzi under 14 gratuito se accompagnati da un adulto; disabile e accompagnatore

gratuito. Parcheggio giornaliero euro 7,00. Per informazioni e biglietti online: www.mercanteinfiera.it

ppuntamenti Musei Civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 presentazione del Museo. L’incontro è riservato ad un max. di 3 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 20 di venerdì 9 ottobre.

Pinacoteca Stuard

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni “La mia città geometrica”. La visione dal vivo dell’opera astratta dell’artista parmigiano Atanasio Soldati, Composizione ispirerà i bambini nella creazione del loro capolavoro: una rielaborazione di panorami della propria

città attraverso l’uso di tante forme geometriche. Numero max 6 bambini e un genitore accompagnatore. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; verrà fornito materiale cartaceo. Mascherina obbligatoria sopra

i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di sabato 10 ottobre. La prenotazione si effettua solo per il bambino. Alle 16.30 presentazione del Museo. Incontro per max. di 6 partecipanti, pertanto è richiesta

la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di sabato 10 ottobre. Per informazioni: Castello dei Burattini tel. 0521031631, Pinacoteca Stuard tel. 0521508184.

Le statue antelamiche del Battistero di Parma

Alle 11.00 visita guidata alla mostra tra Battistero e Museo Diocesano. Incontro con la guida (Sandra Baiocchi) davanti al Museo Diocesano (biglietteria). Durata: 2 h. Costo € 12,00 cad.; € 5,00 minori under 12 anni (escluso ingresso a pagamento). Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica ufficiale, regolarmente abilitata Regione Emilia Romagna).

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta

policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Monumento a Verdi - Piazzale della Pace

Alle 11.30 Cerimonia in onore di Verdi: tradizionale omaggio che la città offre al Maestro sulle note del “Va’, pensiero”, con il Coro del Teatro Regio di Parma e la Corale Giuseppe Verdi di Parma, Maestro del coro Martino Faggiani. Partecipazione gratuita. Per

informazioni tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

XLV Stagione di concerti della Filarmonica Arturo Toscanini

Auditorium Paganini - Viale Barilla 27/a

Alle 16.30 e 20.30 concerto con Francesca Dego, violino, Daniele Rustioni, direttore. Musiche di L. Bernstein, R. Strauss. Biglietti in vendita presso biglietteria del Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini, (Parco della Musica, Viale Barilla 27/a, aperta da martedì a

sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) e online: www.biglietterialatoscanini.it Per informazioni tel. 0521.391339 - biglietteria@latoscanini.it

Lenz Teatro - via Pasubio, 3/e

Dalle 15.30 alle 17.30 Futuro sensibile, momento di confronto tra artisti, istituzioni, operatori, educatori, critici e studiosi per raccontare il presente e delineare il futuro del teatro sensibile (ingresso gratuito); alle 18.00 Melancolía contromano, videoinstallazione

(ingresso gratuito); alle 18.45 Altro stato, performance; alle 19.45 Hipógrifo violento, performance. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni info@lenzfondazione.it oppure tel. 0521270141 - 335 6096220.

Chocomoments: fiera del cioccolato

Piazza Ghiaia

Dalle 17.30 alle 23.00 mostra-mercato del cioccolato. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521313300 oppure info@biebieventi.com

XX Festival Verdi. Scintille d'opera

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.00 Galà verdiano, con Luca Salsi, baritono, al pianoforte Milo Martani, musiche diGiuseppe Verdi, Franz Liszt, Giuseppe Martucci. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020

Teatro Due – Vale Basetti, 12/a

Alle 21.00 va in scena Senza confini - Ebrei e zingari, di e con Moni Ovadia, Paolo Rocca clarinetto, Albert Florian Mihai fisarmonica, Marian Serban cymbalon, Petre Nicolae contrabbasso. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti

in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19. Per informazioni e biglietteria: tel. 0521230242 - biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org

Gran galà Tortél Dóls

Piazza Garibaldi - Colorno

Di fronte alla Reggia saranno collocati tavoli ed ombrelloni, opportunamente distanziati per rispettare le normative anticovid. Ci saranno inoltre laboratori per bambini, punti vendita dei tortelli dolci da cucinare a casa e gli stand con la dimostrazione, a cura delle rezdore,

della preparazione della pasta e del ripieno che ha trai suoi segreti la presenza di pere nobili, cocomero bianco e mele cotogne. La festa, sia sabato che domenica, avrà inizio all’ora di pranzo e poi proseguirà, bel tempo permettendo, sino a sera. Le restrizioni antiCovid non

hanno permesso l’allestimento dell’elegante tensostruttura degli anni passati, ma la location nel pieno centro di Colorno sarà come sempre suggestiva per degustare il tipico Tortél Dóls. Per informazioni www.torteldols.com - tel. 0521313300.

Ortocolto

Villa Pallavicino - Busseto

Dalle 10.00 al tramonto la festa degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo. Ingresso euro 5,00, gratuito fino a 18 anni. Ortoricettario in omaggio. Per informazioni 3451510556.

Under the bamboo tree

Labirinto della Masone – Fontanellato

Dalle 11.00 alle 19.00, per il mese del bambù al labirinto, giornata dedicata a conferenze, seminari, mostre e installazioni sul bambù e il suo rapporto con architettura, ingegneria, design. Ingresso incluso nel biglietto giornaliero di ingresso al labirinto. Per informazioni e

programma dettagliato: www.labirintodifrancomariaricci.it

Domenica 11 ottobre

Domenica di carta 2020

Complesso Monumentale della Pilotta

Il Complesso della Pilotta accoglie i visitatori anche la mattina, ampliando l'orario di visita dalle ore 9.00 alle 13.00, con le consuete tariffe ordinarie previste per l'ingresso. Sarà possibile visitare la Galleria Petitot, la Sala Dante, la Sala dei Velieri, il Salone Maria Luigia,

il Teatro Farnese e le sue gallerie, la Sala del Trionfo, l'Ala Ovest e i Saloni ottocenteschi. Come ogni domenica, l'apertura è prevista fino alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30). È prevista una visita guidata gratuita alle 10.30 destinata ad un gruppo costituito al

massimo da 15 componenti, secondo il protocollo di sicurezza vigente. Attraverso un percorso guidato negli ambienti che ne hanno visto nascere e sviluppare il patrimonio (Galleria Petitot, Sala Dante, Salone Maria Luigia), saranno raccontate la ricchezza e la bellezza della Biblioteca Palatina, un'istituzione che travalica i secoli. Per prenotare la visita entro sabato 10 ottobre scrivere a b-pala@beniculturali.it specificando nell'oggetto "Visita guidata Domenica di carta" oppure telefonare al tel. 0521220445.

Mercanteinfiera Autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/A

Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 12,00, ridotto online euro 10,00; ridotto architetti con tesserino euro 10,00; ragazzi under 14 gratuito se accompagnati da un adulto; disabile e accompagnatore

gratuito. Parcheggio giornaliero euro 7,00. Per informazioni e biglietti online: www.mercanteinfiera.it

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta – Viale della Villetta

Alle 10.00 La memoria degli eroi – Commemorazione dei Caduti di Russia. Si consiglia di arrivare dieci minuti prima, è richiesto l’uso della mascherina. Le visite si tengono anche in caso di maltempo su percorsi al coperto. Per informazioni tel. 0521964042.

Le statue antelamiche del Battistero di Parma

Alle 10.30 visita guidata alla mostra tra Battistero e Museo Diocesano. Incontro con la guida (Sandra Baiocchi) davanti al Museo Diocesano (biglietteria). Durata: 2 h. Costo € 12,00 cad.; € 5,00 minori under 12 anni (escluso ingresso a pagamento). Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica ufficiale, regolarmente abilitata Regione Emilia Romagna).

Appuntamenti Musei Civici

Castello dei Burattini

Alle 11.00 presentazione del Museo. L’incontro è riservato ad un max. di 3 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 20 di sabato 10 ottobre. Alle 15.30 Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni “Il teatro delle ombre”. Dopo una breve esplorazione del Museo, i piccoli partecipanti costruiranno la loro ombra, che potrà esser

animata come fanno i veri professionisti. Max 4 bambini e un genitore accompagnatore. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite, matite colorate, pennarelli, gomma, forbicine e scotch trasparente o di carta; verrà fornito il

restante materiale monouso per costruire l’ombra. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 20 di sabato 10 ottobre. La prenotazione si effettua solo per il bambino.

Pinacoteca Stuard

alle 16.30 presentazione del Museo. Incontro per max. di 6 partecipanti, pertanto è richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 20 di sabato 10 ottobre. Per informazioni: Castello dei Burattini tel. 0521031631, Pinacoteca Stuard tel. 0521508184.

Visite guidate a Palazzo Marchi

Via Repubblica, 57

Alle 10.00 e alle 17.00 visita guidata a Palazzo Marchi a cura di Archeovea. Prenotazione

necessaria via email info@archeovea.it - visite@palazzomarchi.it o al numero di tel.

3401939057. Ingresso € 10,00.

Chocomoments: fiera del cioccolato

Piazza Ghiaia

Dalle 10.00 alle 20.00 mostra-mercato del cioccolato. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521313300 oppure info@biebieventi.com

Dall’alto di San Francesco del Prato

Chiesa di San Francesco del Prato - Piazzale San Francesco, 4

Nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 riprendono le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta

policroma. Durata circa un’ora. Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle 17.00 alle 20.00) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it Per informazioni www.sanfrancescodelprato.it

Il Teatro Farnese e la Galleria Nazionale nel Palazzo Pilotta

Alle 15.00 incontro con la guida Sandra Baiocchi presso la biglietteria del Palazzo Pilotta. Durata 2h e mezza. Costo: € 10,00 cad. Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

ParmaJazz Frontiere Festival 2020

Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 18.00 Stefano Battaglia Trio in Kum! Capienza limitata, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni ParmaFrontiere tel. 0521238158 e 05211473786 – info@parmafrontiere.it

Gran galà Tortél Dóls

Piazza Garibaldi - Colorno

Di fronte alla Reggia saranno collocati tavoli ed ombrelloni, opportunamente distanziati per rispettare le normative anticovid. Ci saranno inoltre laboratori per bambini, punti vendita dei tortelli dolci da cucinare a casa e gli stand con la dimostrazione, a cura delle rezdore,

della preparazione della pasta e del ripieno che ha trai suoi segreti la presenza di pere nobili, cocomero bianco e mele cotogne. La festa, sia sabato che domenica, avrà inizio all’ora di pranzo e poi proseguirà, bel tempo permettendo, sino a sera. Le restrizioni antiCovid non hanno permesso l’allestimento dell’elegante tensostruttura degli anni passati, ma la location nel pieno centro di Colorno sarà come sempre suggestiva per degustare il tipico Tortél Dóls. Per informazioni www.torteldols.com - tel. 0521313300.

Ortocolto

Villa Pallavicino - Busseto

Dalle 9.00 al tramonto la festa degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo. Ingresso euro 5,00, gratuito fino a 18 anni. Ortoricettario in omaggio. Per informazioni 3451510556.

Visite guidate in Castello

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30, 16.00, 17.30 visita in Castello e nel Borgo alto. Costo visita guidata euro 5,00 a persona + ingresso in Castello euro 5,00; gratuito fino a 18 anni. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 anni di età. Prenotazione obbligatoria (il numero di partecipanti è

limitato a 7 per ogni turno) tel 328.2250714 anche whatsapp.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Under the bamboo tree

Labirinto della Masone – Fontanellato

Dalle 11.00 alle 19.00, per il mese del bambù al labirinto, giornata dedicata a conferenze, seminari, mostre e installazioni sul bambù e il suo rapporto con architettura, ingegneria, design. Ingresso incluso nel biglietto giornaliero di ingresso al labirinto. Per informazioni e

programma dettagliato: www.labirintodifrancomariaricci.it