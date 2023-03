Università, nel weekend apertura straordinaria per la sede storica del Museo di Storia Naturale

Dalle 10 alle 18 di sabato 1 e domenica 2 aprile apertura straordinaria per la sede storica del Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma (via Università 12).

L’iniziativa si svolge in occasione di "I Like Parma. Un Patrimonio da vivere", tradizionale appuntamento promosso e organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con i musei e i luoghi della cultura del territorio per andare alla scoperta dei tesori e delle bellezze della città.