'Welcome lindy hoppers & boogie woogie addicted': concerto il 12 gennaio al Jam

WELCOME LINDY HOPPERS & BOOGIE ADDICTED

Lucio Vallisneri Selector

Venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 21:30

presso Jam



JAM ti propone una serata dedicata alle musiche che spaziano dagli anni '30 ai '50. Porte aperte per tutti i ballerini e gli appassionati di Swing, Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa e Shag.



Una serata adatta anche a chi è curioso di scoprire questo mondo. Snacks, cocktails, vino e birrette non mancheranno.



JAM è uno dei pochissimi locali in zona dotato di parquet flottante perfetto per i ballerini.



Gradito ma non obbligatorio abbigliamento a tema.



Birre artigianali del territorio alla spina.

Selezione di vini biologici. Cocktails.

Taglieri di salumi e formaggi.



Ampio parcheggio libero.

Presso Jam - Via Meazza 23/A Parma

Zona Ex Salamini

5 euro con tessera ARCI



Per info e prenotazioni: Messenger

mail: jamparma.comunicazione@gmail.com



Prossimo data: Venerdì 26 Gennaio 2024