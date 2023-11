Welleda Tomasi Cantù alla Chaos Art Gallery

Paesaggi struggenti, nature morte palpitanti, fiori vibranti di gioia solare e opere tutte percorse da un inesauribile vitalismo. Questo aspetta il visitatore alla mostra di Welleda Tomasi Cantù, pittrice classe 1927 con alle spalle una carriera di successi e onorificenze prestigiose con esposizioni in sedi importanti prevalentemente a Parigi e Montecarlo. Lo stile impressionista però con l’impasto spesso corposo, i colori densi e l’esuberanza creativa fanno tornare alla mente Seraphine de Senlis, straordinaria pittrice francese d’inizi ‘900. Welleda è molto distante da lei nella sua vicenda artistica e biografica, sia per le origini che per frequentazioni, ma vicina nella sensibilità, nella rappresentazione, nel ductus pittorico e persino nel cromatismo sensuale e squillante. Non si può che essere sedotti da questi oli grondanti ed esultanti di vita.

Gallery