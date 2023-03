what women want | essere imprenditrici

Avviare una startup è un percorso, non si inventa. È un esercizio di test, misurazione e adattamento per capire quello che il mercato veramente vuole.



Durante il workshop gratuito “Women Will - What Women Want” si approfondiranno gli elementi essenziali per l’avvio di un’impresa, dalla validazione dell’idea, all’individuazione del target di mercato, fino alla creazione del team e la ricerca di fondi.



L’iniziativa rientra nel progetto PMI Promuovi Migliora Innova di On/Off realizzato con il contributo della Camera di commercio di Parma e la collaborazione di Ascom Parma, Confesercenti Parma, Legacoop Emilia Ovest e Unione Parmense degli Industriali.



PROGRAMMA

Volete veramente fare una startup?

Validazione dell’idea

Le personas dei clienti

Costruire la traction

Analizzare il mercato e la concorrenza

MVP

Strategia di finanziamento

Il team: il focus di tutto

Il pitch del secolo

Cenni sugli aspetti legali

Cenni sulle agevolazioni sull’imprenditoria femminile



STRUTTURA

N. moduli: 1



Durata modulo: 2h



TARGET

Il corso si rivolge ad aspiranti imprenditrici e startupper e in generale persone interessate ad avviare un’attività imprenditoriale.



DOCENTE

Anna De Stefano è Chief Legal Design e Communication Officer. Appassionata di Legal Design e innovazione da più di vent’anni, vincitrice dell’European Woman of Legal Tech 2020 organizzata da ELTA, Bryter e Hogan Lovells Berlino. Supporta la semplificazione degli aspetti legali delle startup e lavora con design ed esperti tecnologici. In doorway, piattaforma di equity investing, si occupa di rendere la documentazione legale e finanziaria chiara e trasparente e della comunicazione in generale con l’obiettivo di creare community grandi e ingaggiate che si basino su valori condivisi. Ha costruito un’azienda nella editoria giuridica, essendo stata Direttore Generale dai primi passi fino alla leadership nel settore per più di 20 anni , da 4 persone a 40 e più di 10 milioni di fatturato. Appassionata business angel, startup e mentor advisor ho investito in 4 startup in 4 settori facendo 1 exit. Fa anche parte di un comitato di selezione per alcuni programmi di accelerazione



CALENDARIO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il workshop si svolgerà martedì 28 marzo 2023 dalle 15.00 alle 17.00 online su Zoom. Il link per collegarsi sarà inviato a ridosso della data solo alle persone effettivamente iscritte tramite form online.





La partecipazione è gratuita previa registrazione tramite l’apposito modulo Google disponibile al link https://bit.ly/EssereImprenditriciPMI