Woman: il film

Una serata al cinema con la rete di Donne in corsa per assistere alla proiezione in anteprima del docufilm WOMAN. Appuntamento gratuito per tutti al Cinema Astra, giovedì 11 maggio alle 20.30. Sul grande schermo, donne di 50 nazioni diverse ci offrono un ritratto intimo attraverso le loro storie familiari, le culture, le professioni e le fedi. Sono duemila donne che raccontano il loro presente e il loro futuro, attraverso i successi e le ingiustizie che vivono. Dietro la telecamera del docufilm, ci sono la giornalista ucraina Anastasia Mikova e il fotografo ambientalista Yann Arthus-Bertrand. L’evento è organizzato da CSV Emilia insieme alle associazioni della Rete di Donne in corsa con il patrocinio del Comune di Parma. E’ aperto alla cittadinanza, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Si consiglia comunque la prenotazione con WhatsApp al numero 366. 237 6453. L’iniziativa, nata dall’impegno delle undici associazioni della Rete Donne in Corsa, vuole essere un momento di riflessione, una tappa di avvicinamento all’appuntamento di ottobre con la manifestazione sportiva, per non perdere mai di vista l’obiettivo comune della tutela dei diritti e tenere sempre alta l’attenzione sul tema dell’uguaglianza di genere. Donne in corsa per l’equità di genere e la tutela dei diritti, dal 2014, porta centinaia di donne e uomini a camminare o correre nelle vie della città per sostenere i progetti del volontariato: una mattina di sport, benessere e solidarietà che ogni anno offre l’occasione per riflettere sui temi che riguardano i diritti delle donne. E’ promossa da CSV Emilia insieme ad ANDOS, APE, ACISJF Casa della Giovane, AL- AMAL, Centro di Aiuto alla Vita, Centro Antiviolenza, Famiglia Più, Futura, MOICA, Per Ricominciare e Pozzo di Sicar.