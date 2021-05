yoga all’antico casale delle vigne - ozzano taro

Gallery

Siamo lieti di invitarvi al nuovo corso di Yoga all’aperto che si svolgerà presso l’Antico Casale delle Vigne (Ozzano Taro) a partire da Lunedì 31 Maggio 2021, in occasione dell’iniziativa FITNESS IN VIGNA – IL LUNEDI’ del CASALE.Il corso sarà dedicato a pratiche di HATHA, YIN YOGA e tecniche di respirazione.Approfitteremo della bellezza della natura e dell’aria pulita per rilassare corpo e mente, nutrire il nostro spirito, prendendoci cura di noi stessi in compagnia.Il corso è aperto a tutti ed a tutte le età! La pratica che faremo sarà dolce e statica, volta al rilassamento profondo e all’ascolto intimo. Gradualmente alleneremo il nostro naso ed i nostri polmoni a recuperare una tecnica respiratoria sana e salutare.COSA PORTAREPortare il proprio tappetino yoga, due mattoncini se li possedete e un pareo o asciugamano.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIAGIULIA 339 3165387 | info@suryachandra.itCosti: lezione singola 10,00 € | Lezione + aperitivo del casale ( acqua, analcolico o calice di Rubina rosè + il pinzimonio del Casale) 15,00 €Vi aspettiamo numerosi!

