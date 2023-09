Festa dello Sport per tutti: domenica 17 settembre arriva Zerocalcare

75 anni di valori e di sport. Questo è UISP Parma. Sport praticato, offerto, organizzato, divulgato, regalato. 75 anni di sport democratico e di sport sociale per tutte e tutti da celebrare in una bellissima Festa di compleanno alla quale sono invitate tutte e tutti. L’appuntamento, per il 6° anno consecutivo, è nel Parco della Cittadella il 16 e 17 settembre con i laboratori motori, il 7° Torneo Antirazzista “Matteo Bagnaresi” di calcio e basket organizzato in collaborazione con Hasta Siempre Bagna e Fondazione Matteo Bagnaresi e due eventi d’eccezione: il concerto di Giancane sabato sera e il dibattito con Zerocalcare domenica 17.

La Festa dello SportPerTutti torna a colorare il Parco della Cittadella di Parma con trenta associazioni e società sportive, decine di tecnici educatori, istruttori e istruttrici, ballerine e ballerini e artisti dello sport, per portare chiunque lo desideri a provare le discipline sportive presenti in modo totalmente gratuito. “Continuiamo a pensare che i valori UISP di uguaglianza, antirazzismo, rispetto dell’altro e dei diritti di tutt* siano centrali nel vivere comune, per questo speriamo che tante persone vorranno festeggiare con noi questo importante compleanno. 75 anni sono tanti, sono importanti e meravigliosi se vissuti come li ha vissuti UISP: promuovendo lo sport come valore e diritto di tutte e tutti, lo sport sociale che fa bene, unisce, aggrega e fa divertire.

Ecco l’obiettivo vero della nostra Festa: far divertire tutte e tutti, con semplicità e rispetto.” Con queste parole Donato Amadei, Presidente di UISP Parma, invita tutte le appassionate e gli appassionati di sport e movimento alla grande Festa UISP dove, dalle ore 15.30 di sabato 16 settembre alle 18.30 di domenica 17 settembre, sarà possibile divertirsi e muoversi insieme alle associazioni e società sportive affiliate al comitato territoriale UISP di Parma.

Come ogni anno la macchina organizzativa conta sul supporto delle società sportive affiliate a UISP Parma, ben trenta in questo 2023 pieno di soddisfazioni. Apporto fondamentale arriva dalla collaborazione con l’associazione Hasta Siempre Bagna e dalla Fondazione Matteo Bagnaresi ONLUS che si impegnano nell’organizzazione di alcuni dei momenti emblematici e più entusiasmanti di questa nostra Festa:

- sabato e domenica con il 7° Torneo Antirazzista “Matteo Bagnaresi” di calcio a 5 (il sabato) e di Basket 3vs3 (la domenica)

- sabato sera a partire dalle 20.30 con il grande concerto di Giancane, un artista schietto, irriverente, dissacrante che ci delizierà con un concerto imprevedibile, con musiche che raccontano temi sociali e quotidiani, musiche che parlano di tutte e tutti noi. Il concerto di Giancane sarà seguito da un aftershow altrettanto emozionante insieme agli One Eat One, un gruppo musicale costituito da persone cosiddette “normodotate” e persone con disabilità, mosse dalla passione per la musica elettronica , le arti visive e le installazioni. È la prima Band che include persone con disabilità e non nel mondo, che produce lo stile di musica dance/elettronica. Un’emozione che non vediamo l’ora di vivere!

Domenica 17 a partire dalle ore 18.00 un altro gigante delle parole per il bene di tutte e tutti: ZeroCalcare. Artista, fumettista, storyteller… Lui racconta la società così com’è, il nostro mondo con tutto il suo bene e il suo male e lo fa con i fumetti che l’hanno consacrato alla fama e alla ribalta sia sulla carta che nelle due famose serie tv Netflix “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Lui, che con Giancane collabora da tempo per le colonne sonore di questi capolavori, chiacchiererà insieme al nostro cantante, intervistato da Latino Taddei (Centro Studi Movimenti) e

Beatrice Baruffini (attrice e regista). Collateralmente e come cuore della festa, ci saranno i laboratori motori e le proposte di attività sportiva di UISP Parma in collaborazione con le associazioni e società sportive di Parma e provincia. Queste attività saranno disponibili sabato 16 settembre dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 17 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Nella mattinata di sabato 16 i laboratori saranno riservati alle scuole secondarie di secondo grado che animeranno e coloreranno la Cittadella.

La Festa dello SportPerTutti rappresenterà per UISP Parma un momento di grande rilievo anche per un’altra ragione: saranno presentate le Associazioni e Società Sportive che hanno partecipato al “Bando Serioli: dove nasce lo sportpertutti”, un’iniziativa lanciata dal Comitato Territoriale la scorsa primavera, con l’intento di destinare una somma di denaro alle associazioni affiliate per la realizzazione di progetti di rilevanza socio-sportiva. Il bando in questione è stato dedicato e intitolato a Carlo Serioli, Fondatore, Presidente e Amico del Comitato UISP di Parma, fautore di uno sport sport inclusivo, accessibile e collaborativo di uno sport popolare fatto non solo di vittorie e sconfitte, ma soprattutto di dignità umana e di affermazione dei diritti di cittadinanza. A lui è stato intitolato questo piccolo bando e proprio sabato 16 settembre saranno presentati i progetti e consegnati i riconoscimenti alle associazioni e società sportive che hanno partecipato.

Non da ultimo, a sostegno e supporto della manifestazione ci saranno lo stand dell’Associazione Hasta Siempre Bagna per dissetare, la Rete Diritti in Casa per nutrirci con ottimi piatti della cucina Marocchina, Somala e Tunisina, il Circolo ARCI San Lazzaro con l’abituale e magica torta fritta insieme ad alcune novità (panini e patatine fritte) e il Food Truck de “I Due Gatti”.

Durante tutta la manifestazione sarà essenziale il rispetto dell’ambiente, un altro dei pilastri fondamentali di UISP. Ecco perché faremo in modo che il nostro evento sia quanto più possibile paper e plastic free. La minore quantità possibile di carta stampata, niente bottigliette, piatti o bicchieri in plastica usa e getta, ma solo stoviglie in Mater-Bi e i bicchieri riutilizzabili marchiati “Festa dello SportPerTutti”.

Il programma dell’evento e tutte le informazioni tecniche, pratiche e logistiche saranno aggiornate costantemente e disponibili sul sito bit.ly/festasport75anniuisp (accessibile anche tramite il QR code che sarà esposto in varie aree del parco), sulla pagina Facebook UISP Parma e sul canale Instagram @uispparma. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Parma e grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto del Gruppo IREN.