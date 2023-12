Zu Parma: domenica 17 dicembre concerto di Giorgio Canali

Le Domeniche Bestiali

18:00 Opening door & Aperitif

18:20 Kiwi666 live

18:50 Ettore Giuradei live

19:30 GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO live

GIORGIO CANALI e i ROSSOFUOCO - Già nei CCCP e fondatore dei CSI, oltre trent’anni di carriera nella musica italiana, presenta in band il suo nuovo album “Pericolo Giallo”, edito per La Tempesta, dal grande successo di critica e pubblica e con un tour che passerà per la prima volta a Parma.

Opening act:

ETTORE GIURADEI - Fondatore dei Giuradei e dei Dunk (insieme a Carmelo Pipitone dei Marta sui Tubi e Luca Ferrari dei Verdena), presenta anche lui il suo nuovo album “Nevrotica/Politica” edito per Freecom Hub

KIWI666 - Pop psichedelico anni ‘60, estetica slacker/lo-fi rock anni ‘90. A marzo 2022 pubblica il suo primo singolo in italiano “Hawaii” e a breve pubblicherà il suo nuovo disco – interamente in italiano – intitolato “Y”, co-prodotto da Alessandro Fiori.

Per prenotare scrivere ad altinicose@gmail.com o mandare un messaggio whatsapp/sms (NO CHIAMATE) a 3891296861

Contributo artistico 15€ con consumazione inclusa

Comunicazione riservata ai soci ARCI