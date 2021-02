evento il colloquio online e l'utilizzo dei social media per il lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Dopo i primi due incontri della rassegna Tips&Tricks, “il punto di vista del selezionatore” e “Chi si forma Trova!”, sono aperte le iscrizioni al nuovo Webinar questa volta dedicato a come affrontare efficacemente un colloquio di lavoro online e sfruttare la presenza su internet per aumentare le proprie possibilità di impiego. Grazie alla loro competenza, le HR specialist dell’agenzia per il lavoro Archimede affronteranno le tematiche della ricerca di lavoro, fornendo suggerimenti su come gestire al meglio un colloquio online e come curare la propria immagine digitale attraverso un utilizzo consapevole e finalizzato delle piattaforme social media e della presenza personale online. E’ questo l’obiettivo del webinar gratuito organizzato dall’Informagiovani del Comune di Parma, in partnership l’Agenzia per il Lavoro Archimede, che si svolgerà Venerdì 12 Febbraio 2021 a partire dalle 17:00 proseguendo la rassegna “Informagiovani Tips&Tricks” grazie ai contributi delle diverse realtà coinvolte nella Rete Attiva Per il Lavoro della Regione Emilia Romagna. Per informazioni dettagliate ed iscrizioni visitare la pagina https://informagiovani.parma.it/informagiovani/eventi/3069-informagiovani-tips-tricks-webinar-colloquio-online-e-web-reputation.html riferirsi ai contatti del servizio info@informagiovani.parma.it 0521218749 O visionare l’evento Facebook https://www.facebook.com/events/249910220033308