evento tips&triks

Informagiovani Tips&Tricks – Webinar “Il punto di vista del Selezionatore” Primo incontro dedicato alla condivisione di strumenti e consigli utili a tutti/e coloro che si approcciano alla ricerca di un impiego. Tramite la loro esperienza consolidata, selezionatori esperti descriveranno le dinamiche che governano il processo di scelta di un/a futuro/a lavoratore/lavoratrice rivelando come presentarsi in modo efficace e illustrando inoltre gli errori da non commettere. E’ questo l’obiettivo del webinar gratuito organizzato dall’Informagiovani del Comune di Parma, in partnership l’Agenzia per il Lavoro Adecco, che si svolgerà Venerdì 11 Dicembre dalle 17 nell’ambito della rassegna “Informagiovani Tips&Tricks” che coinvolgerà, in successivi eventi, diversi soggetti afferenti alla Rete Attiva Per il Lavoro. Per informazioni dettagliate ed iscrizioni visitare la pagina: https://informagiovani.parma.it/informagiovani/eventi/3049-webinar-il-punto-di-vista-del-selezionatore-informagiovani-tips-tricks.html