fai rivivere la tua città - non coprire le vetrine illuminale

PETIZIONE FAI RIVIVERE LA CITTA’ – NON COPRIRE LE VETRINE ILLUMINALE. Far rivivere la città, questo l'obiettivo della petizione dei Comitati cittadini “Parma in Centro” e “Cittadella per Parma”, attraverso il sostegno agli esercizi commerciali, la lotta al degrado e il miglioramento della qualità di vita per i Cittadini. “La Petizione ha come obiettivo quello di far comprende agli amministratori comunali quali sono oggi le priorità per i cittadini – sostengono gli esponenti dei Comitati – al fine di attuare urgentemente azioni rapide e efficienti, perché i problemi vanno risolti non nascosti. Più che coprirle, le vetrine vanno illuminate, attraverso incentivi e facilitazioni per il commercio e per i proprietari degli spazi commerciali e non solamente applicando sanzioni e divieti. Bisogna favorire l'accessibilità attraverso soluzioni di mobilità urbana e parcheggi che garantiscano la sostenibilità sociale, economica e residenziale accanto a quella ambientale. Mai come oggi la vita dei cittadini, soprattutto in certe aree della città, va facilitata e non complicata, incentivandone la residenzialità e non la fuga dalle stesse. Chi firma questa petizione, quindi, non si contrappone all'uno o all'altro amministratore locale, ma si pone a favore della città e dei Parmigiani” La petizione potrà essere firmata presso alcuni negozi e punti di raccolta, la lista sarà in seguito aggiornata, è possibile anche scaricare, dalle pagine social dei due comitati promotori, i moduli per l’autoraccolta delle firme. I moduli così compilati potranno poi essere consegnati preso i punti di raccolta stessi. Ogni aggiornamento sulle pagine fb dei due comitati. Per i Comitati erano presenti Isabella Grassi, Cristina Menozzi, Francesca Zanetti, Giampaolo Lavagetto e Vincenzo Siennica.