Elezioni a Salsomaggiore: Fratelli d'Italia e Popolo della Famiglia appoggiano Musile Tanzi

Con una dichiarazione congiunta i dirigenti locali del Popolo della Famiglia e di Forza Italia, Michele Gandolfi e Cinzia Boselli, chiariscono la propria posizione rispetto all’Amministrazione Musile Tanzi. «Il nostro appoggio rimane invariato, la Giunta sta lavorando bene sebbene le condizioni lasciate dalle precedenti Amministrazioni siano disastrose. Il nostro impegno rimane costante sia dentro che fuori dal Consiglio comunale perché abbiamo a cuore il bene di Salsomaggiore e vogliamo che la città recuperi visibilità, vivibilità e splendore. Non intendiamo accendere polemiche che avrebbero il solo risultato di mettere a repentaglio la serenità della squadra». Nel merito dell’andamento di questi primi mesi precisano: «la partenza è stata molto difficile, una sfida per chiunque visti i decenni di amministrazione approssimativa che ci hanno preceduto. Abbiamo trovato dipendenti comunali preparati e volenterosi all’interno di un quadro organizzativo abbandonato a sé stesso. Stiamo togliendo cumuli di polvere depositata negli anni sulla macchina comunale, nello stesso tempo ci sono piombati addosso scheletri nascosti nell’armadio, come la grana del Sant’Anna o l’assenza del Certificato Prevenzione Incendi al Palazzo dei Congressi, obbligatorio per legge. Comprendiamo che il lavoro immane di questi primi mesi sia stato poco percepibile dal cittadino, ma stiamo riprogettando l’intera città: non si può ottenere tutto subito. Occorreranno tempo e fatica, ma i risultati si noteranno». La conclusione suona come un appello alla cittadinanza: «l’Amministrazione è tornata a dialogare con i cittadini. Vi chiediamo un po’ di pazienza, alla fine ci si accorgerà di tutto quanto fatto per avere una città migliore. Il bando del Francani e il ritorno di Miss Italia sono solo alcune anticipazioni che lasciano presagire un’eccellente ripartenza per Salsomaggiore».