Fontevivo: 23 e 24 marzo - Urbi et Horti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Torna “Urbi et Horti” nel Parco dell’Ex Convento dei Cappuccini a Fontevivo. Due giornate dedicate alla bellezza, ai colori e all’armonia. Negli spazi interni della Ex Chiesa dei Cappuccini saranno ospitati artigiani e prodotti di pregio mentre nell’adiacente area esterna saranno presenti, oltre ad artigiani e artisti, produttori agro-alimentari del territorio e fiori di stagione. “Una bella occasione – dichiara il Sindaco Tommaso Fiazza – per godersi il ritorno della primavera in questo luogo di Fontevivo ancora da scoprire e da apprezzare come merita. Un invito per tutti gli appassionati di arte e natura a venire in questo complesso storico riportato a nuova vita.” Un nutrito calendario di appuntamenti accompagnerà l’evento con laboratori manuali, letture e giochi per l’infanzia, visite, laboratori alchemici e intrattenimento. “Una bella collaborazione con Ortocolto Aps – aggiunge il Vicesindaco Enrica Cavazzini – che che ha saputo interpretare il desiderio dell’Amministrazione di promuovere questo gioiello di Fontevivo ricco di misteri, alchimie e interpretazioni tutte da scoprire.” In entrambe le giornate, la Pro Loco di Fontevivo curerà la parte gastronomica nell’Area Feste del parco per prolungare la visita in completo relax. Davide, un giovane video-blogger, accompagnato da Elena Pattini dell’Ufficio Turistico di Fontevivo, racconterà sulle sue pagine (@perlenascoste) i misteri di Fontevivo con un taglio giovane e curioso. “Il nostro patrimonio artistico deve essere comunicato ai giovani usando linguaggi aderenti ai loro interessi - conclude il consigliere Mariavittoria Brusca – indagando curiosità e paure anche con un pizzico di ironia.” Per maggiori dettagli: Immagini: URBI ET HORTI 2024 ( include video promo © Enrico Zermiani) : sito: “Ortocolto“ Fb: “Ortocolto“ - IG: “Ortocolto“ mail: info@ortocolto.it 347 0732 754 (Lia Monfroni, Presidente) - 347 1510 556 (Silvio Mezzadri) Organizzato da “Ortocolto APS” in collaborazione con: “Comune di Fontevivo” “Ufficio Turistico di Fontevivo” “Pro Loco di Fontevivo” La manifestazione si svolge in parte in area al coperto e in parte negli spazi esterni del giardino. L’area esterna della ristorazione dispone di cucina e spazio tavoli al coperto. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia, salvo cause di forza maggiore.