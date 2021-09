Food e social network: lo chef Donato Carra di casa Divella tra i più seguiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Lo Chef barese ha iniziato a portare i suoi piatti davanti alla telecamera dello smartphone, spopolando sui social ,ricette sfiziose e gustose, sempre raffinate e originali. Primi piatti di terra e di mare tradizionali rivisitati in chiave moderna, oppure fantasiose invenzioni culinarie, una sinfonia di sapori che si completa con l’estetica del cibo . Tante idee e suggestioni per veri appassionati di cucina, sui suoi canali social,ricette da seguire passo passo secondo le sue indicazioni per delle ricette difficili e meno difficili ma mai banali. Dall’analisi svolta da diverse agenzie che hanno monitorato Social come FB, Instagram e Twitter, emerge il nome dello Chef Donato Carra. Lui l'ambasciatore indiscusso della cucina pugliese nel mondo e Coprporate Chef della F.Divella S.p.A ha, compreso l’importanza strategica di comunicare sui suoi canali social per diffondere la propria cultura culinaria e dettare nuove tendenze. Negli ultimi tempi risulta evidente che gli Chef sono ormai diventati dei veri e propri influencer e di conseguenza misurare le loro social performance è diventato fondamentale per le aziende che li ingaggiano come testimonial delle proprie campagne. Queste agenzie specializzate hanno analizzato il peso che ogni Social ha in termini di interazioni. In questa direzione emerge che è senz’altro Facebook il canale che raccoglie il maggior numero di interazioni e di post totali all’interno del mondo degli Chef. Entrando nel dettaglio della classifica, i nomi che si evidenziano sul social di Zuckerberg è costituita dagli chef Cannavacciuolo, Carra e da Alessandro Borghese.