Trovare impiego come operatore socio sanitario: ancora poche ore per iscriversi al corso

Mancano poche ore per iscriversi al corso promosso dall’ente di formazione Tutor per diventare operatore socio sanitario. Si tratta di una figura professionale che opera sia nel settore sociale che in quello sanitario, svolgendo un’attività indirizzata sia a soddisfare i bisogni primari della persona in contesto sociale e sanitario, sia a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Ci si potrà iscrivere entro il 31 gennaio e successivamente saranno avviate le selezioni dei partecipanti al corso che si svolgerà a partire da febbraio e proseguirà fino a gennaio 2024. Un percorso dalla durata di mille ore, delle quali 450 di stage, destinato a 25 persone che dovranno iscriversi contattando la sede Tutor di Fiorenzuola in via Boiardi: 0523/981080 – Fax 0523/981090 - stella.chiussi@tutorspa.it.

Il percorso di formazione, che prevede una quota di partecipazione, consentirà di acquisire tutte le nozioni per conseguire il Certificato di Qualifica Professionale di Operatore Socio-Sanitario: si parlerà di Area socio culturale, istituzionale e legislativa, Area psicologica e sociale, Area igienico sanitaria, Area Tecnico Operativa. Occorrerà acquisire competenze in ambito di promozione benessere psicologico e relazionale della persona, adattamento domestico ambientale, assistenza alla salute della persona, cura bisogni primari della persona.

Una volta terminato il percorso si potrà trovare impiego in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. Le attività specifiche dell’operatore socio sanitario sono le seguenti: assistenza diretta e aiuto domestico-alberghiero; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo. Qui tutte le informazioni: https://tutorspa.it/loperatore-socio-sanitario-nel-distretto-di-levante/