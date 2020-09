forza civica: "assoluta libertà di voto in occasione del referendum sul taglio del numero dei parlamentari previsto per il 20 e 21 settembre"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Forza civica è un'associazione di stampo liberale che crede fortemente nei principi di uguaglianza e democrazia. Oggi più che mai il nostro Paese necessita di una valida alternativa a tutti i partiti tradizionali. Seppur la tendenza della nostra associazione è quella di accogliere e abbracciare le principali tematiche del centro-destra italiano, nulla toglie che nel caso di quest'ultimo referendum, la nostra associazione si esonera dal fare campagna elettorale sugli elettori per il SI o per il NO. Quando viene indetto un referendum che riguarda il popolo intero, la gente dovrebbe cercare di uscire dallo schema di ciò che chiede il leader del partito di appartenenza, pur prendendo atto del fatto che un presunto taglio dei parlamentari sarebbe un forte segnale di cambiamento, Forza Civica in quanto tale, decide di non andare oltre le considerazioni già esposte. Comprendiamo che un atteggiamento simile possa risultare anomalo nei confronti della politica tradizionale, ma uno degli obbiettivi della nostra associazione è proprio quello di presentarsi come alternativa a una politica trita e ritrita, superando gli steccati ideologici e gettando le basi per l'Italia del futuro, un'Italia fiera e civile, un Paese libero e democratico e ovviamente anche meritocratico. Associazione culturale Forza Civica