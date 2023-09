gdpr forum 23: dati sensibili tra marketing, ia e nuove tecnologie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Parma, 5 settembre 2023 – Si terrà l’8 settembre 2023 presso l'Auditorium Paganini di Parma (dalle ore 8.30) la quinta edizione del Forum sul GDPR, incontro annuale rivolto ad agenzie web, pubblicitarie, di marketing, responsabili aziendali della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) e consulenti. L’evento è promosso da PrivacyLab, il brand dedicato all’offerta di strumenti per gestire gli aspetti normativi e la formazione continuativa in ambito GDPR di Warrant Hub – Tinexta Group, specialista nella consulenza strategica e finanziaria per l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle imprese. Il GDPR Forum 2023 sarà incentrato sulle problematiche del marketing legate all'utilizzo di strumenti avanzati e innovativi, basati sui nuovi paradigmi dell'intelligenza artificiale e su trattamenti di dati personali sempre più invasivi ed aggressivi. Lo scopo dell'evento è riuscire, insieme a tutti gli attori del settore, a offrire delle linee guida e delle indicazioni pratiche sul come ottenere risultati interessanti mantenendo l'aderenza al regolamento sul trattamento dei dati. L’apertura dei lavori, prevista per le ore 9.30, avrà come protagonista Andrea Chiozzi, fondatore di PrivacyLab e oggi responsabile dei servizi di Business Compliance di Warrant Hub, che introdurrà il tema della quinta edizione con Marketing, GDPR e Intelligenza artificiale, come poter operare bilanciando opportunità e diritti fondamentali. Seguirà l’intervento di Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante per la Protezione dei dati personali su “Il ruolo dell’autorità garante nel formare ed aiutare le aziende alla consapevolezza nella scelta degli strumenti e delle strategie possibili nei trattamenti effettuati durante attività di marketing”. Roberto Pala, CEO di Queryo, interverrà con la relazione “Le agenzie marketing: la necessità di consapevolezza delle cogenze per riuscire ad ottenere un equilibrio tra risultati, opportunità strumenti, a cui seguirà lo speech di Umberto Rapetto, ex Generale della Guardia di Finanza e DPO di San Marino (Davide contro Golia. Come l’affermazione “is too big” non sia più veritiera). Nel pomeriggio Riccardo Pirrone, CEO di KirWeb, Presidente Associazione Nazionale dei Social Media Manager e Social Media Manager di Taffo Funeral Services, aprirà la serie di contributi con Social Media Manager ed Influencer “PERFETTI SCONOSCIUTI”: i trattamenti rivelati. A seguire, gli interventi di Marco di Luzio direttore Marketing di Tinexta Cyber ed Alessandro di Fazio DPO di Tinexta S.P.A. con una tavola rotonda dal titolo L’ufficio marketing e i DPO, un muto che parla ad un sordo? Metodologie di convivenza e strategie possibili. Camilla Temperini Direttore Legale Sicurezza e Ambiente di Gruppo - Azienda Veneziana della Mobilità spa approfondirà il tema La gestione dei consensi: tra pregiudizi e comportamenti sconsiderati, proviamo a fare il punto della situazione. A chiusura dell’evento parlerà nuovamente Andrea Chiozzi con Così come quando si va in bicicletta non bisogna guardare la ruota ma la strada dinnanzi a sé (altrimenti si cade o si va a urtare contro qualcosa), analogamente quando si parla di trattamenti non bisogna guardare i consensi ma le finalità.