giorgetti (forza civica): “inaccettabile incuria e degrado in strada del traglione. il piccolo tommy non merita di essere ricordato così!”

“Ogni anno mi reco sul luogo dove è stato compiuto un omicidio che ha colpito Parma nel 2009, per ricordare il piccolo Tommy, (un brutale crimine, la cui vittima era un piccolo angelo rapito e ucciso in un posto dove nessuno potesse ne sentire ne vedere con un badile). Il suo corpicino venne ritrovato nella strada che divide Parma da Sorbolo, strada del Traglione. Senza ombra di dubbio un omicidio che ha colpito il cuore dei parmigiani oltre che causare un dolore incolmabile alla sua mamma Paola. Ebbene, in questo posto che dovrebbe essere luogo di memoria e di riflessione, ho visto una cosa che mi rammarica e mi provoca molta rabbia, ovvero dei sacchi di rifiuti di ogni genere buttati all'inizio del sentiero che porta sul posto del ritrovamento del piccolo corpicino di Tommaso Onofri… E’ veramente una vergogna che un luogo come questo sia ridotto in questo stato, senza rispetto alcuno per quel bambino innocente che proprio lì trovò la morte. Questo luogo dovrebbe essere considerato un luogo di raccoglimento e di rispetto nei confronti del piccolo Tommaso e nei confronti della mamma, invece oggi viene trattato senza un minimo di rispetto perché, oltre alla prostituzione dilagante nei paraggi, viene invaso da rifiuti di ogni genere. Credo che basterebbe un po’ di buona volontà da parte degli enti preposti per risolvere la situazione, invece, dopo tanti anni le cose non cambiano. E il ricordo del piccolo Tommy aleggia in un luogo indecente di cui una società civile non dovrebbe permettere l’esistenza”. Fabrizio Giorgetti, associazione culturale Forza Civica Parma

