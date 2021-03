giorgetti (forza civica): “ricordare ogni giorno le donne che hanno fatto la storia del nostro paese”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

“l’ 8 marzo si celebra la giornata internazionale della donna, giornata di festa ma non solo, giornata anche di ricordo e memoria per ricordare le donne che hanno fatto la storia del nostro Paese e le troppe donne violentate e uccise. Colgo l’occasione per citare solo alcune delle DONNE CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL NOSTRO PAESE e che mi stanno particolarmente a cuore: MARIA MONTESSORI: una donna che ebbe una grande passione per l'insegnamento e creò in suo metodo tutt'ora adottato in tutte le scuole per combattere l'analfabetismo nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza. MARIA GORETTI: ragazza adolescente, figlia di contadini, uccisa dal ragazzo che voleva togliergli la verginità. Lei si oppose con tutte le sue forze a costo della sua stessa vita. MADRE TERESA DI CALCUTTA: chiamata anche la "matita di Dio", amava la sua vocazione per aiutare il prossimo, definiva i poveri che lei aiutava "il tesoro della Chiesa". ANNA FRANCK: ragazza uccisa nei campi di concentramento per mano delle SS naziste. NORMA COSSETTO: donna uccisa e violentata per mano dei partigiani comunisti italiani e gettata nelle foibe. Allo stesso modo vorrei ricordare anche ALCUNE DONNE VIOLENTATE E UCCISE NEI GIORNI NOSTRI: PAMELA MASTROPIETRO: giovane donna drogata, violentata, uccisa e fatta a pezzi dal suo carnefice e messa in una valigia. FILOMENA CATALDI: giovane donna con un grande amore per la famiglia che venne brutalmente uccisa a colpi di mortaio. Una giornata per ricordare queste e tutte le donne che meritano di non essere mai dimenticate perché sono un patrimonio dell’umanità. A tutte le donne un grandissimo augurio per la festa della donna e per tutti i giorni dell’anno in cui meritano di essere celebrate.” Fabrizio Giorgetti, associazione culturale Forza Civica Parma